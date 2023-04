Η Emily Ratajkowski ως άλλη Carrie Bradshaw στους δρόμους της Nέας Υόρκης

Όταν κάτι είναι iconic, καταλλήγει να γίνει διαχρονικό, ειδικά αν το έχει φορέσει η Carrie Bradshaw

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα θρυλικά looks των τεσσάρων φιλενάδων στην τηλεοπτική επιτυχία του ΗΒΟ «Sex and the City»; Τα περισσότερα looks, που δημιούργησε η ταλαντούχα Patricia Field για τη σειρά, είναι πλέον καταχωρημένα σαν «επικές στιγμές της μόδας». Ένα από αυτά ωστόσο, είχε καταφέρει να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση εκείνη την εποχή. Δεν είναι άλλο φυσικά από το φόρεμα-εφημερίδα της AW 2000 συλλογής του οίκου Dior από τον John Galliano. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε viral, πριν ακόμα εφευρεθεί ο όρος viral.

GETTY IMAGES

Σήμερα, 23 χρόνια μετά, το διάσημο μοντέλο Emily Ratajkowski εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας ένα παρόμοιο φόρεμα -την 2023 εκδοχή του θα λέγαμε- με παρόμοιο print και παρόμοιο κόψιμο. Τρία πράγματα είναι σίγουρα λοιπόν: 1. Η επιρροή του «Sex and the City» καλά κρατεί και 2. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη 3. Το trend του Y2K είναι ακόμα μαζί μας