Carrie Bradshaw- Aidan Shaw: Τα στιγμιότυπα με φιλιά στα γυρίσματα που ενθουσίασαν

Το "And Just Like That..." φέρνει και πάλι την Carrie Bradshaw και τον Aidan Shaw κοντά

Τα γυρίσματα του "And Just Like That..." έχουν ξεκινήσει και έχουν βάλει ξανά τους τηλεθεατές στον κόσμο του δημοφιλούς "Sex and The City" με τη Sarah Jessica Parker να περπατάει με τα ψηλοτάκουνά της στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δίπλα στον αγαπημένο της Aidan Shaw.

Οι περιπέτειες για τις τρεις ηρωίδες συνεχίζονται με τη δεύτερη σεζόν να επιφυλάσσει εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η επιστροφή του Aidan Shaw που υποδύεται ο John Corbett.

Η ευχή πολλών εισακούστηκε και ο Aidan γυρνά στην ζωή της Carrie . Η Jessica Parker είχε ποστάρει στις αρχές του χρόνου φωτογραφία με τον John Corbett να περπατούν χεράκι-χεράκι, ενθουσιάζοντας τους fans της.

Ωστόσο, σε σημερινή της ανάρτηση στο Instagram προκάλεσε πανικό, καθώς μοιράζουν φιλιά.

@sarahjessicaparker

Σε άλλη φωτογραφία η Sarah Jessica Parker φαίνεται να έχει τα χέρια της στο πρόσωπο του συμπρωταγωνιστή της, ο οποίος κάτι της ψιθυρίζει, ενώ σε άλλη αγκαλιάζονται.

@sarahjessicaparker

«Αποκλείεται», σχολίασε κάτω από τις φωτογραφίες η Gwyneth Paltrow, ενώ η Lena Waithe έγραψε: «Σας παρακαλώ μην παίζετε με τα συναισθήματά μας».