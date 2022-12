Sarah Jessica Parker: Η σπάνια εμφάνιση και με τα τρία παιδιά της

Η Parker και ο Broderick καταγράφηκαν στον φακό μαζί με τον 20χρονο James και τις 13χρονες δίδυμες Tabitha και Marion

H Sarah Jessica Parker δεν μας συνηθίζει σε δημόσιες εμφανίσεις με την οικογένειά της. Ωστόσο, την Κυριακή η 57χρονη star μαζί με τον Matthew Broderick εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα του "Some Like It Hot" στο Broadway, αλλά και με τα τρία τους παιδιά.

Οι δυο τους καταγράφηκαν στον φακό μαζί με τον 20χρονο James και τις 13χρονες δίδυμες Tabitha και Marion, εκπλήσσοντας το κοινό καθώς το διάσημο ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Parker και ο Broderick είναι παντρεμένοι εδώ και 25 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο η Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε στο μωβ χαλί της πρεμιέρας του Hocus Pocus 2 με τις δίδυμες κόρες της, Tabitha Hodge και Marion Loretta Elwell, στο AMC Lincoln Square Theatre στη Νέα Υόρκη, χαρίζοντας μια ακόμη σπάνια κοινή στιγμή τους στην κάμερα.

Ο γιος της Parker σπουδάζει στο Brown University, που δεν απέχει πολύ από τη Νέα Υόρκη αλλά η ίδια φαίνεται πως νοσταλγεί τις ημέρες που ήταν καθημερινά κοντά της. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η ταλαντούχα ηθοποιός δημοσίευσε για πρώτη φορά και τα τρία παιδιά της, δείχνοντας πόσο αδυναμία τους έχει. Η star είχε φωτογραφήσει τις Tabitha Hodge και Marion Loretta Elwell με τις τσάντες στον ώμο και τον James Wilkie ενώ πήγαινε στο Brown University.