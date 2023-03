Dior Cruise Pre-Fall 2023: Ένα υπέροχο ταξίδι στην ινδική κουλτούρα

Αυτή τη χρονιά ταξιδέψαμε στην Ινδία με τον Dior

Τα Cruise shows του γαλλικού οίκου Dior γιορτάζουν την δεξιοτεχνία και την ιστορία των atelier σε όλο τον κόσμο, από την Σεβίλλη έως και τη δική μας Αθήνα. Αυτή τη χρονιά η Maria Grazia Chiuri παρουσίασε τη συλλογή Dior Cruise στην Βομβάη, στο μνημείο Gateway of India, υμνώντας την εξαιρετική δεξιοτεχνία της Ινδίας στο κέντημα, στα υφάσματα και στην διακόσμηση.

Η ιστορία και σύνδεση του Dior με την Ινδία πάει πολλά χρόνια πίσω, ξεκινώντας από το 1955, όπου ο Christian Dior δημιούργησε το «Soirée de Lahore», ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το ινδικό σάρι. Για την Cruise pre-fall 2023 η Maria Grazia Chiuri αποφάσισε να «ντύσει» την πασαρέλα με χρωματιστά χαλιά και κατιφέδες.

Η συλλογή ήταν ένας ζωντανός χάρτης της Ινδίας, με αναφορές στην καλλιτεχνική κληρονομιά της χώρας και φυσικά στα πανέμορφα τοπία. Είδαμε πολλά καθημερινά looks, καθαρές, λιτές γραμμές με λεπτομερή διακόσμηση στην χαρακτηριστική τεχνοτροπία της Ινδίας, tie-dye, βραδινά looks με παγιέτες, prints, ντραπαρίσματα και λάμψεις. Εκτός από το λευκό και το μαύρο, το lime, το Indian rani pink -ένα ροζ μεταξύ φούξια και νέον- και το μώβ δημιούργησαν μια πολύ εξωτική παλέτα, ταιριαστή με την κουλτούρα της χώρας. Μη ξεχνάμε και τα μαργαριτάρια που κοσμούσαν το λαιμό όλων των μοντέλων, είτε φορούσαν καθημερινά, είτε βραδινά looks.