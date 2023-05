Ο Peter Do είναι ο νέος creative director του Helmut Lang

Νέο «αίμα» στον οίκο

Ο Peter Do έγινε ο νέος creative director του Helmut Lang, όπως επιβεβαιώθηκε από το brand. Ο Do ανέφερε πως κανένας δεν κατάφερε να αποδώσει τόσο ξεκάθαρα την επαναστατική σκέψη, όσο ο Helmut Lang και αισθάνεται βαθιά τιμή που του εμπιστεύτηκαν το τιμόνι του οίκου.

Ο διορισμός του Peter Do μπορεί να θεωρηθεί η πιο high profile ανάθεση καθηκόντων, μετά την λήξη της συνεργασίας του Shayne Oliver με τον οίκο. Ο Do είναι γεννημένος στην Biên Hòa του Βιετνάμ και σπούδασε στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη. Το 2014 έλαβε το LVMH Graduate Prize και στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Phoebe Philo στη Céline και με τον Derek Lam. Το 2018 ίδρυσε το δικό του brand και απέκτησε πολύ σύντομα φήμη για τα φρέσκα και cool ρούχα του, όπως και για την πολύ καλή ραφή του. Όπως και ο Helmut Lang, έτσι και ο Peter Do έχουν μια αδυναμία στη ανδρόγυνη αισθητική και αρέσκονται στα αποδομημένα κομμάτια. Επίσης ο Do είχε πει πως ο Helmut Lang -και ο Martin Margiela- ήταν οι σχεδιαστές που τον ενέπνευσαν περισσότερο.

Ο Helmut Lang είχε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή μάρκα, η οποία επηρέασε την fashion ατζέντα της εποχής του. Τα Helmut Lang Jeans έβαλαν τα τζιν στην πασαρέλα μεγάλων οίκων μόδας και πλέον υπάρχουν αναφορές στο στιλ του σε 90’s looks. Επίσης τα αρχειακά κομμάτια του έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, με τελευταίο τον Timothée Chalamet, ο οποίος φόρεσε ένα utility γιλέκο από την Spring 1998 συλλογή του Lang στη CinemaCon τον προηγούμενο μήνα.

Η πρώτη συλλογή του Peter Do για τον Helmut Lang θα είναι η ss 2024 και θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο. Αναμένουμε!