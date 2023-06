Τέλος ο Paco Rabanne. Πλέον είναι σκέτο «Rabanne»

Εδώ ταιριάζει το αλησμόνητο «Hit me baby one more time»

Καθώς γιορτάζει τα 60 χρόνια του, ο διάσημος γαλλικός οίκος μόδας Paco Rabanne, οίκος με τεράστια ιστορία, ξαφνικά αποφάσισε να αφήσει το Paco και να κρατήσει μόνο το Rabanne. Και πλέον ονομάζεται σκέτο «Rabanne».

Η αλλαγή ονόματος είναι ένας φόρος τιμής στην κληρονομιά του σχεδιαστή και το νέο logo, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται, είναι εμπνευσμένο από το logo που βρισκόταν στο μπουκάλι από το πρώτο άρωμα του Paco Rabanne, το Calandre, το οποίο κυκλοφόρησε το 1968, αναφέρει το Style.com.

«Στην παραμονή των 60 χρόνων, ο Paco Rabanne γίνεται ‘Rabanne’. Απλοποιημένος και πιο διεθνής στο πνεύμα, η αλλαγή ονόματος σε ‘Rabanne’ αντιπροσωπεύει μια κομβική στιγμή για τον οίκο καθώς γιορτάζει μια δεκαετία αξιέπαινης ανάπτυξης και ευελπιστεί να σχεδιάσει ένα νέο μέλλον ενώνοντας την μόδα και την ομορφιά κάτω από την ίδια ομπρέλα» ανέφερε το brand.

Ο creative director του οίκου από το 2013, διάστημα ρεκόρ για τα σημερινά δεδομένα, ο Julien Dossena συνεχίζει στη θέση του, ενώ ετοιμάζεται μια σειρά make-up με την Diane Kendal ως beauty creative director, που θα λανσαριστεί τον Σεπτέμβρη του 2023 με indie-designer αισθητική.

Πάντως η «μανία» των τελευταίων ετών να αλλάζουν τα ονόματα των brands και να τα κάνουν όλα με παρόμοια γραμματοσειρά και με μια λέξη, κάπως έχει αρχίζει και κουράζει. Καμία διαφορετικότητα πια;