Mosty.com X Kosmas Koumianos: Η πιο hot συνεργασία του καλοκαιριού!

Το mosty.com, ο απόλυτος online προορισμός για κάθε fashionista, σε συνεργασία με τον ταλαντούχο και φημισμένο φωτογράφο μόδας Κοσμά Κουμιανό, παρουσιάζουν μέσα από την απόλυτη καλοκαιρινή καμπάνια, τα κορυφαία must-have κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από καμία ντουλάπα

Γνωστός για το δημιουργικό του όραμα, ο Κοσμάς Κουμιανός συνδυάζει άψογα την καλλιτεχνική του δεινότητα με το ξεχωριστό στυλ των brand του mosty.com, αποτυπώνοντας την ουσία της καλοκαιρινής μόδας σε μια σειρά από συναρπαστικές εικόνες. Με φόντο τις καταγάλανες ελληνικές ακτές και τη χρυσαφένια αμμουδιά, τα μοντέλα αναδεικνύουν τις πιο αέρινες και κομψές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών όπως: Ocean Blue, Kiohne, Stefania Vaidani, Mallory the Label, Nadia Rapti, Sophie Deloudi κ.ά., οι οποίες ξεχωρίζουν τόσο για τα ιδιαίτερα σχέδια αλλά και για τη μοναδική υφή τους. Φουσκωτές κουλούρες, ομπρέλες και ψαρόβαρκες συνθέτουν το πιο παιχνιδιάρικο και πολύχρωμο σκηνικό εν αντιθέσει με την εκλεπτυσμένη αισθητική που κυριαρχεί.

Ως κύρια σημεία αναφοράς τις τάσεις και την ποιότητα, η εξαιρετική αυτή καμπάνια τονίζει όχι μόνο το minimal αλλά και το glamorous style μέσα από μια ευρεία γκάμα fashion items, ιδανική ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μόδας. Παρεό, μαγιό, παντελόνες, σανδάλια και πολλά αξεσουάρ πρωταγωνιστούν στα πιο ξεχωριστά summer looks.

Selene πορτοκαλί μίντι φόρεμα Mallory the Label

Ακόμη, διαλέξτε ανάμεσα σε αμέτρητα φορέματα, τα οποία προσδίδουν αδιαμφισβήτητη αίγλη μαγνητίζοντας τα βλέμματα πάνω σας σε κάθε στιγμή της ημέρας - από ένα elegant & chic μέχρι το πιο extravagant & festive look. Ένα είναι σίγουρο: τα κομμάτια της φετινής κολεξιόν όλων των αγαπημένων σας brand θα σας συναρπάσουν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σας.

Μαύρο παρεό με κρόσια Ocean Blue

Επιλέξτε τα πιο ιδιαίτερα ρούχα της θερινής σεζόν και κάντε το δικό σας fashion statement. Βρείτε το style που σας ταιριάζει είτε μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mosty.com είτε στο φυσικό μας κατάστημα στην Κηφισιά και... make the most(y) out of your summer!