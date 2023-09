«Ανάδειξε την ομορφιά που κρύβεις μέσα σου», είναι το μήνυμα που φέρνει η Answear.LAB με τη νέα συλλογή 'No Shame

Η εμφάνιση δεν πρέπει να καθορίζει την αξία μας

Πολλές φορές, ωστόσο, η κριτική των άλλων δυσχεραίνει την αποδοχή του εαυτού μας. Η περιορισμένη συλλογή "No Shame" είναι αφιερωμένη στο πρόβλημα της ντροπής που πολλές γυναίκες νιώθουν για την εμφάνιση τους. Αυτό που υποστηρίζει η μάρκα είναι ότι κάθε σώμα είναι όμορφο, κάθε γυναίκα δικαιούται σεβασμό και δεν πρέπει να ντρέπεται για την εμφάνιση και την ταυτότητα της.

Ανεξάρτητα από την εξωτερική εμφάνιση, την ηλικία μας ή τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας, είμαστε όλες μοναδικές, δηλώνει η μάρκα, παρουσιάζοντας τη σειρά "No Shame", που συμβαδίζει με τις φετινές τάσεις για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Τα υλικά που κυριαρχούν είναι το δέρμα και η δαντέλα που προσθέτουν ποικιλία στις υφές και προσδίδουν στη συλλογή έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτή η ποικιλομορφία αναδεικνύεται τέλεια μέσα από το μαύρο, που είναι το χρώμα-οδηγός της συλλογής ενώ η χρωματική παλέτα συμπληρώνεται από γκρι, λευκό, κρεμ και εντυπωσιακό φούξια.

Η συλλογή προβάλλεται μέσα από μια ατμοσφαιρική φωτογράφιση, με ασπρόμαυρες κυρίως εικόνες γεμάτες συναισθήματα. Σ’ αυτές εμφανίζονται εξαιρετικά μοντέλα, όπως η Lidia Popiel, επιτυχημένη φωτογράφος, η οποία αποδεικνύει συνεχώς ότι η ομορφιά δεν γνωρίζει όρια ηλικίας. Επίσης, στη φωτογράφηση πρωταγωνιστεί η Magdalena Zalejska γνωστή ως Apolonka, η οποία ήταν από τις πρώτες στο χώρο της μόδας που υποστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν μεγαλύτερα μεγέθη μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο της μόδας.

«Συχνά ντρεπόμαστε για το σώμα μας, αντί να του δείχνουμε σεβασμό και αγάπη. Δημιουργώντας την περιορισμένη συλλογή "No Shame", σκεφτήκαμε όλες τις γυναίκες που παλεύουν με την έλλειψη αυτοαποδοχής, αλλά και με όσους τις κάνουν να νιώθουν ντροπή για το σώμα τους. Πιστεύουμε ότι, μιλώντας δυνατά για το φαινόμενο της ντροπής, θα καταφέρουμε να πείσουμε τις γυναίκες να αποδεχτούν την εμφάνισή τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αντιστέκονται στην κριτική των άλλων», λέει η Agnieszka Pruchnik, Brand Director της Answear.LAB.

Για να τονίσει ακόμη περισσότερο το μήνυμα της συλλογής, η Answear.LAB παρουσιάζει μια σειρά από μπλουζάκια σε συνεργασία με την Carolina Altavilla, γνωστή εικονογράφο από την Αργεντινή που ζει στο Μιλάνο. Η Carolina δημιουργεί σχέδια με κοινωνικό πρόσημο που κερδίζουν τις καρδιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε περιοδικά, όπως το The Guardian, το The Lancet και το Just Breathe Magazine. Τα T-shirts που σχεδίασε για το "No Shame" αναδεικνύουν ηχηρά μηνύματα που προωθούν την αυτοαποδοχή: "Embrace every curve", "Love is blind to body standard", "Love, don't shame", "I love myself for who I am" and "Difference is the most beautiful thing in the world".

«Θεωρώ ότι η μόδα είναι ταυτόχρονα έκφραση και ταυτότητα. Εμπνέομαι από γυναίκες που έχω συναντήσει, γυναίκες που δε σιωπούν μπροστά στην αδικία και που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Εμπνέομαι επίσης από τη δική μου εμπειρία ζωής και τη σκέψη ότι, πάνω απ’ όλα, πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και να απολαμβάνουμε την αγάπη και την ελευθερία στην καθημερινότητα μας» δηλώνει η Carolina Altavilla.

H συλλογή είναι αποκλειστικά διαθέσιμη μέσω του answear.gr και μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://answear.gr/s/no-shame-by-answear-lab-1