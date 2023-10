Ένα αριστούργημα του Κάρλ Λάγκερφελντ δημοπρατείται από τον οίκο Christie’s

Το νυφικό του Κάρλ Λάγκερφελντ είναι το σημαντικότερο κομμάτι της Classic Week του οίκου Christie’s

Από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου ο οίκος δημοπρασιών Christie’s Paris παρουσιάζει την Classic Week, μια σειρά από live και online δημοπρασίες, οι οποίες καλύπτουν διάφορες εποχές και μορφές τέχνης. Η συλλογή είναι επιτηδευμένα εκλεκτική ώστε να «κλέψει» το ενδιαφέρον διεθνών συλλεκτών. Υπάρχουν εξαιρετικά κομμάτια από τον 15ο αιώνα μέχρι και σήμερα, ενώ η μόδα παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτή η Classic Week θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και σχεδιαστική ιδιοφυΐα του Κάρλ Λάγκερφελντ.

Το νυφικό που σχεδίασε για τον οίκο Chanel τη σεζόν fw 2014-15 ο Λάγκερφελντ είναι το κομμάτι που συμβολίζει όλη την εβδομάδα. Το νυφικό, το οποίο παρουσιάστηκε από τη Νεοζηλανδή Άσλι Γκουντ που τότε ήταν 8 μηνών έγκυος, αποτέλεσε ένα φαντασμαγορικό φινάλε για το Le Corbusier Goes to Versailles runway show. Κεντημένη από το Cécile Henri Atelier, αυτή η νεοπρέν δημιουργία θα δημοπρατηθεί στις 21 Νοεμβρίου στο The Exceptional Sale, που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά κομμάτια. Καθώς τα κεντήματα ήταν σχεδιασμένα μέσω υπολογιστή, το νυφικό αποτέλεσε το βασικό κομμάτι της έκθεσης του 2016 του MET της Νέας Υόρκης «Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology», μια έκθεσης αφιερωμένης στους δεσμούς μεταξύ τεχνολογίας και μόδας.

Υπάρχουν μόνο δύο πανομοιότυπα νυφικά στον κόσμο. Το ένα βρίσκεται στα αρχεία της Chanel, ενώ το άλλο δημοπρατείται στις 21 Νοεμβρίου και αναμένεται να φτάσει τα 50.000 με 70.000 ευρώ. Στην περσινή Classic Week ένα μοναδικά σπάνιο βραδινό παλτό από την Haute Couture συλλογή της Chanel fw 1996 κατάφερε να φτάσει σε παγκόσμιο ρεκόρ για τον οίκο, δείχνοντας έτσι την αναγνώριση της ιδιοφυιας του Λάγκερφελντ από την αγορά.

Συνεχίζοντας το fashion μοτίβο, η δημοπρασία θα παρουσιάσει και ένα σκίτσο του Ιβ Σεν Λοράν για το Homage to Mondrian φόρεμα του 1965. Τα φορέματα αποτέλεσαν βασικά κομμάτια στο πορτφόλιο του σχεδιαστή και αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας για την ιστορία της μόδας. Μέχρι στιγμής κανένα άλλο προπαρασκευαστικό σκίτσο από το Homage to Mondrian δεν έχει παρουσιαστεί στην αγορά, οπότε αυτό κοστολογείται περίπου στα 40.000 μέχρι 60.000 ευρώ.

Ο πρώην Director of Collections του Μουσείου Yves Saint Laurent είχε πει πως «Ήταν ειδικά αυτή τη στιγμή που η μόδα άλλαξε στατους και ξεκίνησε να γίνεται μια μορφή τέχνης με τους δικούς της νόμους».

Τέλος στις 21 Νοεμβρίου στο Παρίσι και online μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, μια πολύ καλή συλλογή από 130 χρυσά κουτιά «La Collection Bayreuth, Gold boxes» πρόκειται να αιχμαλωτίσει τη φαντασία των luxury enthusiasts.