Τα πολυκαταστήματα attica παρουσιάζουν τη βιώσιμη «Made To Last» τσάντα πολλαπλών χρήσεων

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την Kiohne

Τα attica, μια από τις δυναμικότερες εταιρείες στο χώρο του retail μόδας και ομορφιάς, συνεχίζοντας έμπρακτα την καμπάνια Waste Is Not Our Style, παρουσιάζουν την πρωτοποριακή «Made To Last» τσάντα πολλαπλών χρήσεων μια τσάντα από νήμα 100% Seaqual® Yarn που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, την πρακτικότητα στην καθημερινή ζωή και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Η «Made To Last» τσάντα πολλαπλών χρήσεων, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ελληνικό brand Kiohne, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των βιώσιμων ενεργειών στα πολυκαταστήματα attica, όπως είναι οι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και η σηματοδότητηση sustainable προϊόντων. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση των attica για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων που προσφέρουν βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της «Made To Last» τσάντας πολλαπλών χρήσεων είναι:

100% ανακυκλωμένα υλικά: Η τσάντα είναι κατασκευασμένη από Seaqual® Yarn, ένα πολύ σύγχρονο πολυεστερικό νήμα που περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά από τη θάλασσα, συμβάλλοντας στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς.

Μοντέρνος σχεδιασμός: Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός της τσάντας εμπνέεται από τη σύνθεση τριών στοιχείων: το σύμβολο της ανακύκλωσης, την αρχιτεκτονική της αρχαίας αγοράς και το λογότυπο του attica. Η βάση της γεωμετρίας και ο μινιμαλισμός σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία και το 0-waste στην παραγωγή έδωσαν τη δομή της τσάντας, η οποία απαρτίζεται από δύο διπλά κομμένα τραπέζια κομμάτια. Το μεγάλο καθρεπτισμένο σε μια ευρύχωρη βάση και το μικρό ενωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει το χερούλι της τσάντας.

Η γραφιστική τέχνη του Δημήτρη Παπάζογλου και το DNA της Kiohne κάλυψε τα τραπέζια σχήματα με λέξεις που ενημερώνουν τον θεατή για τη σύσταση της τσάντας. H απλότητα μέσα από τη χρηστικότητα και η δομή είναι τα κυρίαρχα σημεία για να δημιουργηθεί μια τσάντα, 100% βιώσιμη και επίκαιρη.

Επαναχρησιμοποιήσιμη: Η τσάντα σχεδιάστηκε από την ομάδα της Kiohne με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης.

Διαθέσιμη για αγορά σε όλα τα πολυκαταστήματα attica: Η «Made To Last» shopping bag είναι διαθέσιμη σε όλα τα πολυκαταστήματα attica, επιτρέποντας σε όλους τους επισκέπτες να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος υιοθετώντας μία πιο βιώσιμη καθημερινότητα. Διατίθεται σε δύο χρώματα, λευκό και μαύρο και είναι αρκετά ευρύχωρη για να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες.