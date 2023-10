Η Κιμ Καρντάσιαν και το νέο Nipple Bra της σου υπόσχονται να παραμείνεις για πάντα «δροσερή»

Το νέο Nipple Bra της Κιμ Καρντάσιαν σε αντίθεση με τα παγόβουνα, δεν πάει πουθενά

Λιώνουν οι πάγοι; Μη σκας! Τουλάχιστον το νέο σουτιέν της Κιμ Καρντάσιαν είναι εδώ και, σε αντίθεση με τα παγόβουνα, δεν πάει πουθενά. Ναι, καλά άκουσες. Η celebrity επιχειρηματίας και ιδρύτρια της εταιρείας εσωρούχων Skims αποφάσισε να παράξει έναν στηθόδεσμο με μικρές προεξοχές στα cups, οι οποίες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν θηλές.

Προφανώς και είναι εξαιρετική ιδέα, που ακουμπάει πολλές πλευρές της γυναικείας φύσης, όπως ο φεμινισμός και η άρνηση του να κρύβουμε τη θηλυκότητά μας ή η «εικόνα» του ότι δεν φοράς σουτιέν, την οποία πολλές γυναίκες για διάφορους λόγους -όπως αφαίρεση μαστού- δεν μπορούσαν να έχουν. Free the nipple, αλλά κάπως καλυμμένα.

Φυσικά όλο αυτό το εγχείρημα παρουσιάστηκε στο Instagram της Skims με ένα απίθανο video με retro vibes, το οποίο παρουσιάζει την Κιμ -ποιον άλλον;- να βρίσκεται μπροστά από έναν υπολογιστή και να μας κάνει την καρδιά περιβόλι με την κλιματική κρίση, φορώντας βέβαια ένα total nude σύνολο, που αναδεικνύει τις καμπύλες και τις ρώγες τις. Και εκεί που σου μιλάει για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και για τη συρρίκνωση των παγόβουνων, θέτει εαυτόν εντός μάχης, αλλά με το δικό της τρόπο. Όσο και αν η θερμοκρασία ανεβαίνει, εσύ θα μοιάζεις πάντα σα να δροσίζεσαι με το νέο Skims Ultimate Nipple Bra. Φανταστικό plot twist!

Όσο και να μας κάνει εντύπωση η αναφορά στην κλιματική κρίση και το λιθαράκι της Κιμ στην βελτιοποίηση της κατάστασης, όντως υπάρχει φιλανθρωπικός σκοπός πίσω από την τολμηρή δημιουργία. Το 1% των εισπράξεων από τις πωλήσεις θα πάνε στο One Percent for the Planet, έναν διεθνή περιβαλλοντικό οργανισμό, που ενθαρρύνει επιχειρήσεις να δωρίσουν το 1% των ετήσιων εσόδων του σε ευαισθητοποιημένους διεθνής οργανισμούς.

Απλά για εγκυκλοπεδικούς λόγους, η Κιμ Καρντάσιαν δεν ήταν η πρώτη που σκέφτηκε να βγάλει στηθόδεσμο με το εφέ της εμφανούς θηλής. Η Κόρα Χάρινγκτον, η συγγραφέας του Intimate Detail, μοιράστηκε μια διαφήμιση του ΄70 για nipple bra, τα οποία υπόσχονταν αυτό το αισθησιακό no-bra-look, αν και φορούσες σουτιέν.