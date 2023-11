CFDA 2023: Οι νικητές της λαμπερής βραδιάς και οι παρουσίες στο «κόκκινο» χαλί

Ποιοι ήταν οι νικητές της μεγάλης βραδιάς της αμερικάνικης μόδας και τι φορέθηκε στο «κόκκινο» χαλί

Το CFDA -δηλαδή το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής- για ακόμα μια χρονιά πραγματοποίησε τα ετήσια βραβεία του στο Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, τιμώντας τα πιο δημιουργικά αμερικάνικα ταλέντα της μόδας. Παρουσιάστρια της λαμπερής βραδιάς ήταν η διάσημη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ, που ήρθε να σώσει την ημέρα μια εβδομάδα πριν την μεγάλη βραδιά, εφόσον η προηγούμενη παρουσιάστρια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποχώρησε από την διοργάνωση εξαιτίας «απρόβλεπτων λόγων».

Μερικοί από τους νικητές των βραβείων είχαν ανακοινωθεί λίγο νωρίτερα από το event, οπως το Innovation Award και το Fashion Icon, αλλά τα υπόλοιπα ανακοινώθηκαν live στην τελετή. Ως Fashion Icon του 2023 ανακηρύχθηκε η Σερένα Γουίλιαμς και το Innovation Award πήρε η Γκουίνεθ Πάλτροου για το Goop. Τα 4 μεγάλα όμως βραβεία του CFDA έλαβαν: Το American Accessory Designer of the Year πήραν οι αδερφές Όλσεν για τη The Row, το American Emerging Designer of the Year πήγε στην Ρέιτσελ Σκοτ για τη Diotima, το American Menswear Designer of the Year έλαβε ο Γουίλι Τσαβάρια και τέλος το American Womenswear Designer of the Year πήγε στην Κάθριν Χόλσταϊν για την Khaite.

Celebrities, star του Χόλιγουντ και άνθρωποι της αμερικάνικης μόδας κατέκλυσαν το event. Το κόκκινο χαλί -βασικά λευκό ήταν- υποδέχθηκε το κοινό και τους υποψήφιους ντυμένους με τα «καλά» τους, αλλά τελικά είδαμε πολύ περισσότερα μαύρα ρούχα και όχι και τόσο ιδιαίτερα looks, όσο θα περίμενε κανείς για ένα fashion event. Δείτε τη παρακάτω λίστα με τα με τα looks που μας έκαναν εντύπωση από την βραδιά των CFDA βραβείων.