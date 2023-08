She Came to Me: Ο Πίτερ Ντίνκλατζ επιτέλους σε ρομαντική κομεντί -και σε ερωτικό τρίγωνο με τις Αν Χάθαγουεϊ και Μαρίσα Τομέι

To ζητήσαμε, το πήραμε και θα δούμε τον «Τίριον Λάνιστερ» σε ρόλο συνθέτη

Μπορεί το ευρύ κοινό να γνώρισε τον Πίτερ Ντίνκλατζ από το Game of Thrones και να τον αγάπησε ως Τίριον Λάνιστερ, όμως τώρα θα τον δούμε σε ρομαντική κομεντί, να υποδύεται έναν συνθέτη που παλεύει να βρει έμπνευση.

Το πρώτο τρέιλερ του She Came to Me, όπως ονομάζεται η ταινία, μόλις κυκλοφόρησε και διηγείται την προσπάθεια του Στίβεν Λόντεμ, ενός συνθέτη από τη Νέα Υόρκη, να ολοκληρώσει τη νέα του όπερα. Είναι παντρεμένος με την Πατρίσια (Αν Χάθαγουεϊ) η οποία είναι, αλλά φλερτάρει και με την οδηγό ενός πλοίου (Μαρίσα Τομέι) που τον βοηθά να ξεμπλοκάρει. Στην ταινία θα δούμε επίσης τους Μπράιαν Ντ’Άρσι και Τζοάννα Κάλιγκ.

«Υποφέρω από προσωρινό μπλοκάρισμα αυτήν τη στιγμή», αναφέρει ο Ντίνκλατζ κάποια στιγμή. Αργότερα, η Τομέι του λέει πως «ήμουν πολύ θυμωμένη μαζί σου, και τώρα είμαι η μούσα σου».

Όπως εξήγησε η Αν Χάθαγουεϊ στο Hollywood Reporter, πρόκειται για «οπερατική κωμωδία».

«Η ιδέα είναι να μοιάζει με όπερα – παίρνει λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η σκηνή, αλλά όταν πάρει μπρος, είναι εντυπωσιακή και όμορφη και με διάσταση, και σε “ρουφάει”», είπε. Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Μίλερ, το She Came to Me θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ – αναμένεται η ανακοίνωση της παγκόσμιας πρεμιέρας.