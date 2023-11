Η Χέιλι Μπίμπερ φόρεσε ένα παλτό με γιακά μεγαλύτερο από το κεφάλι της

Η Χέιλι Μπίμπερ φόρεσε το χρώμα της χρονιάς σε ένα παλτό με τεράστιο γιακά

Η Χέιλι Μπίμπερ μας έχει συνηθίσει σε σύγχρονα looks, τα οποία αν δεν ακολουθούν τις τάσεις, τις φτιάχνουν -θυμάσαι πέρυσι το δερμάτινο κολάν της;- άρα δεν αποτελεί έκπληξη πως είναι ένα από τα fashion icons της εποχής μας. Κάθε τις έξοδος φωτογραφίζεται και κάθε της look κριτικάρεται. Αυτή τη φορά η Χέιλι εθεάθει στο Tribeca με ένα ακόμα σύνολο που θα συζητηθεί.

splashnews.com

Η επιχειρηματίας και μοντέλο αποφάσισε πως είναι καιρός να πάει all the way με τις βάτες και τους γιακάδες. Το burgundy maxi παλτό της μας άρεσε πολύ και είναι ένα ξεκάθαρα statement κομμάτι. Οι γιακάδες βέβεια είναι κάπως μεγάλοι, αλλά περνάνε. Για να μην κλέψει από τη «λάμψη» του παλτό, το συνδύασε με ένα minimal πλεκτό και μια micro-mini δερμάτινη μαύρη φούστα. Το μόνο μείον σε ένα κατά τα άλλα upgrated και πολύ cool look ήταν τα παπούτσια, τα οποία δεν είχαν την κατάλληλη «βαρύτητα» για να υποστηρίξουν αυτό το παλτό. Η duffle-style μπορντό τσάντα της μας πήρε τα μυαλά, η αλήθεια είναι, όπως και τα 90’s μαύρα γυαλιά της.