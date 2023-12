Το φαντασμαγορικό show του Δημήτρη Πέτρου για το FW 2023-2024

Δεκαπέντε χρόνια Δημήτρης Πέτρου, δεκαπέντε χρόνια καθαρόαιμου tailoring φινετσάτης couture και αμέτρητων sur-mesure δημιουργιών

Λιτές σιλουέτες και καταρράκτες από διακοσμητικά στοιχεία, λάμψη και πειθαρχία. Η διαδρομή του Δημήτρη Πέτρου έχει χαράξει, τα δεκαπέντε αυτά χρόνια, μία μοναδική αφήγηση όπου μέσα από αυτή τη διαρκή δυαδικότητα η μόδα γίνεται σύγχρονη, φορέσιμη τέχνη.

Ο ιδιαίτερος, σημαδεμένος από πολιτισμό αλλά και καινοτομία χώρος της αίθουσας Δ της Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών φωτίστηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου με μία μοναδική λάμψη, αυτή της ατόφιας δημιουργίας. Η μαύρη, βαριά πόρτα με το σήμα XV, οδηγούσε τους καλεσμένους της εκδήλωσης σε έναν διάδρομο που φιλοξενούσε 15 φωτογραφίες του Γιώργου Καπλανίδη: Τα επιλεγμένα στιγμιότυπα από κάθε μία από τις συλλογές του Δημήτρη Πέτρου μέχρι σήμερα, συνέθεταν μία ιδιότυπη έκθεση με πυρήνα της το ύφος του σχεδιαστή, όπως αυτό εξελίχθηκε με τα χρόνια. Η κατακόκκινη κατασκευή XV που δέσποζε ψηλά αναδείκνυε το industrial ύφος του χώρου, μέσα από το λογότυπο που σχεδιάστηκε ειδικά για την επέτειο. Ο χώρος αυστηρός, απόλυτος και λιτός, την ώρα της επίδειξης άφησε στα ίδια τα ρούχα να αφηγηθούν τη μαγεία της πολυτέλειας. Μία στρατιά από 70 μοντέλα κατέβηκαν από τις σκάλες της αίθουσας και περπάτησαν ανάμεσα στους καλεσμένους, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή του Δημήτρη Πέτρου, ένα νεύμα προς το μέλλον της μοναδικής στο χώρο αισθητικής του ταυτότητας.

Ανδρικά και γυναικεία sur mesure κομμάτια ξεπρόβαλαν κάτω από τον δραματικό, σχεδόν θεατρικό φωτισμό του χώρου, στην απόλυτη παλέτα του μαύρου, silver, off white και το εμβληματικό κόκκινο της βραδιάς, άλλοτε σε λεπτομέρειες στα πέτα αυστηρών σακακιών, κι άλλοτε σε εκτυφλωτικά total looks. Η συλλογή, που είχε την επιμέλεια του Νικόλα Γεωργίου, υιοθέτησε το όνομα XV by Dimitris Petrou αποτίνοντας φόρο τιμής στην ιστορία του σχεδιαστή, καθιερώνοντας αυτόματα στα μάτια των παραβρισκόμενων τα instant classics του σήμερα. Tailored παντελόνια και χυτά, glittered κοστούμια, διαφάνειες, γεωμετρικά κοψίματα σαν χαρακιές και ρέοντα σχήματα που ακολουθούν το σώμα, τα μοντέλα περπάτησαν μέσα στη συλλογή XV by Dimitris Petrou, με εντυπωσιακές κοτσίδες ή new romantic κοντά κουρέματα. Τα επιλεγμένα hair looks από τη Wella Professionals, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και δημιουργία του διαχρονικού Γεώργιου Δουδέσση, γιόρτασαν την αδιαμφισβήτητη δύναμη των μαλλιών. Οι βαριές μαύρες κουρτίνες της αυλαίας άνοιξαν, λειτουργώντας αντίστροφα από τους κανόνες του θεάτρου, μόνο μετά το τέλος της επίδειξης, για να αποκαλύψουν τα μοντέλα που είχαν συγκεντρωθεί στη σκηνή, τους χορηγούς της εκδήλωσης και τα δύο bar που είχαν στηθεί στο χώρο, για το μεγάλο Three Cents party που ακολούθησε. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο σχεδιαστής κάλεσε για την υπόκλιση δεκαπέντε συνεργάτες με τους οποίους έχει δουλέψει ανά τα χρόνια, που φορούσαν μπλουζάκια με τα ονόματα των 15 συλλογών του.

Η κίνηση αυτή που αποθεώθηκε από τους καλεσμένους, κήρυξε το τέλος της πασαρέλας και την έναρξη του Three Cents part. Ενός party, με απολαυστικά Three Cents cocktails, σε ένα γεμάτο bubbles οπτικό θέαμα στην ατμόσφαιρα του χώρου, τους Street Outdoors Soundsystem στα decks και με επίτιμη καλεσμένη τη μόδα στην πιο αυθεντική της έκφανση, αυτή που ντύνει τη χαρά της ζωής με αγάπη για ομορφιά. Εξάλλου, σύμφωνα και με το motto του χορηγού Technogym για την εκδήλωση, «Η εγγενής γοητεία του design κρύβεται στη δύναμή του να αγγίξει την ψυχή μας μέσα από εμπειρίες που αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις προκειμένου να μας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές».