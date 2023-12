PETA Fashion Awards: Balenciaga, Gucci και Isabel Marant ανάμεσα στους «πράσινους» νικητές

Ο μεγάλος νικητής των PETA Fashion Awards ήταν ο οίκος Balenciaga

Η PETA παρουσίασε τους νικητές των ετήσιων PETA Fashion Awards, κάνοντας μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια ώστε να να μειώσει την σκληρότητα απέναντι στα ζώα στη βιομηχανία της μόδας και να βελτιώσει τον βαθμό βιωσιμότητας το 2023.

«Τα fashion awards μας είναι μια γιορτή για τους σχεδιαστές και τα brands που έκαναν πρόοδο στη σχέση τους με τα ζώα και ελπίζουμε να εμπνεύσουν και άλλες εταιρίες ώστε να κάνουν παρόμοιες αλλαγές» ανέφερε η αντιπρόεδρος της PETA, Υβόννη Τέιλορ. British Fashion Awards 2023: Τα ωραιότερα looks από το κόκκινο χαλί

Το μεγάλο βραβείο του Best Luxury Product το πήρε ο οίκος μόδας Balenciaga, για το μπουρνούζι του, το οποίο είναι κατασκευασμένο από Lunaform, ένα βιώσιμο υλικό, plastic και animal-free. Του αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό, όσο και να μη συμφωνούμε με το ύφος του των ρούχων.

balenciaga

Το brand Isabel Marant παρέλαβε το βραβείο για την Best Luxury Moment, για το τέλος της χρήσης γούνας, ανκορά και εξωτικών δερμάτων. Ο οίκος Gucci πήρε το βραβείο Best Vegan Bag για την Demetra Horsebit 1955, που προμόταρε η Μπίλι Άιλις. Το brand Ganni ονομάστηκε Trendsetter of the Year, για την κατασκευή ενός jacket από βακτήρια, σε συνεργασία με την Polybion, όπως και για την συνεργασία του με την Ohoskin, μια εταιρία κατασκευής φυτικών δερμάτων. Το αρνητικό βραβείο όμως, το Villain of the Year, πήγε στη Woolmark, για το greenwashing και για παραπλανητική προώθηση.