Open Days αφιερωμένα σε ελληνικά brands από το Αikidiounot

It’s the most wonderful time of the year!

Το Aiki Diounot και αυτή τη σεζόν κρατά την παράδοση των open days στο showroom του, παρόλο που τώρα πια λειτουργεί και με σταθερό ωράριο Τρ. - Παρ. 12.00-20.00 και Σαβ. 10.00-16.00.

Συμβαδίζοντας και αυτόν τον χειμώνα με τον κοινωνικό του προσανατολισμό, ανοίγει τις πόρτες του σε ελληνικά brands και ταλαντούχους σχεδιαστές και τους φιλοξενεί σε ένα σούπερ εορταστικό set up. Κάθε σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου στο showroom του brand, στην οδό Πρατίνου 53, στην καρδία του Παγκρατίου, φιλοξενούνται οι χειμερινές συλλογές νέων Ελλήνων δημιουργών όπου με συνοδεία ποτών και εκλεκτών εδεσμάτων μας καλούν να κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας με party διάθεση.

Αγαπημένα ελληνικά brands όπως το Basileia με τις ξεχωριστές του τσάντες, το Nazezhda με τα rock/glam outfit του, το Myrtmigi με τα stylish κεραμικά του αλλά και η Marilena Stathopoulou με τις one of a kind urban δημιουργίες θα κάνουν την εμφάνιση τους στο Athens fashion hot spot - The christmas edition, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται το event.

Wine, sweets and fashion λοιπόν είναι η πρόταση του Aiki Diounot γι'αυτές τις γιορτές και μας περιμένει όλους σε ένα ξεχωριστό shopping event ηθικής δημιουργιών.

Aiki Diounot αυτή τη σεζόν μας θυμίζει τις βασικές του αξίες, αυτές της βιωσιμότητας και της συμπερίληψης

Έχοντας πραγματοποιήσει μια συλλογή ακολουθώντας 100% zero waste διαδικασίες, αξιοποιεί υφάσματα από περασμένες σεζόν, δίνοντας τους μια άλλη πνοή, διαφορετική από αυτή που αρχικά είχε εμπνευστεί ο σχεδιαστής. Οι γραμμές είναι λιτές και τα prints να συνοδεύουν αρμονικά τα relaxed fit των ρούχων. Πιο συγκεκριμένα συναντάμε maxi jacquard dresses, φούστες maxi αλλά και πλεκτά σετ με γιλέκα, προσεγγίζοντας τα trends του χειμώνα με μια διαχρονική διάθεση. Δεν λείπουν τα occasion pieces με τις πρώτες παγιέτες του brand να κλέβουν τις εντυπώσεις μέσα από το elegant και cool ύφος.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των καλεσμένων στο instagram του brand @aikidiounot