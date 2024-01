Η Ριάνα φόρεσε το πιο cool naked φόρεμα, 10 χρόνια πριν γίνει cool

Γιατί όταν μιλάμε για naked φορέματα, το μυαλό μας πάντα θα πηγαίνει στο look της Ριάνα το 2014

Ήταν μια λαμπερή βραδιά πριν από δέκα χρόνια, όταν στα Council of Fashion Designers of America (CFDA) Awards η ποπ τραγουδίστρια Ριάνα βραβεύτηκε ως το Fashion Icon of the Year. Μέχρι τότε stars όπως η Μπιγιονσέ, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Lady Gaga κρατούσαν τα σκήπτρα, αλλά αυτή τη χρονιά η Ριάνα απέδειξε πως αξίζει το βραβείο και όλα τα βραβεία από το 2014 και μετά.

Η star πήγε να παραλάβει το βραβείο της με ένα look το οποίο από πολλούς θεωρείται ένα από τα καλύτερα που έχουν φορεθεί ποτέ στα CFDA Awards. Μη ξεχνάμε πως η Ριάνα δημιουργεί μόδα, δεν την ακολουθεί, οπότε αυτό που φόρεσε ήταν πρωτοποριακό, εντυπωσιακό και φυσικά δυφορούμενο.

Σχεδιασμένο από τον Άνταμ Σέλμαν το outfit αποτελούνταν από ένα maxi διάφανο φόρεμα από δίχτυ, που ήταν καλυμμένο με κρύσταλλα Swarovski. Τα πάνω 200 χιλιάδες κρυσταλλάκια το έκαναν να αστράφτει στους προβολείς και τα φλας των φωτογράφων, δημιουργώντας την κυριολεκτική μεταφορά του τραγουδιού της «Diamonds». Μέσα από το φόρεμα η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει μόνο ένα εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος και αν τώρα αυτό είναι μια καθημερινότητα, η Ριάνα ήταν η πρώτη που έφερε το trend ξανά στην επιφάνεια. Φυσικά και τα αξεσουάρ ήταν το ίδιο εντυπωσιακά με ασορτί μακριά γάντια και μαντήλι στο κεφάλι. Διαμαντένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια πάνω από τα γάντια ολοκλήρωναν το σύνολο, ενώ μια γούνινη εσαρπα έδινε έναν τόνο παλιού Hollywood.

Και ναι, η Άννα Γουίντουρ ήταν εκεί και ναι, της άρεσε πολύ!