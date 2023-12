Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ έχουν PTSD από την πρώτη φορά που ήταν μαζί

«Όμως τώρα είμαστε πιο ώριμοι, πιο σοφοί», δήλωσε μεταξύ άλλων η Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε πρόσφατα στο Variety και προχώρησε σε αποκαλύψεις που αφορούν τη σχέση της με τον αγαπημένο της Μπεν Άφλεκ. Όπως δήλωσε, τόσο η ίδια, όσο και ο Μπεν πάσχουν από PTSD, εξαιτίας της έντονης δημοσιότητας που γνώρισε η σχέση τους, όταν έγινε γνωστό πως είναι μαζί για πρώτη φορά το 2003.



Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», και ο έρωτας τους δεν άργησε να γίνει γνωστός. Μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης, είχαν σκοπό να προχωρήσουν τον δεσμό τους και να παντρευτούν. Ξαφνικά όμως ανακοινώθηκε πως ακύρωσαν τον γάμο τους, και λίγο αργότερα χώρισαν οριστικά.



Ο λόγος πίσω από τον πρώτο τους χωρισμό, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η φήμη και δημοσιότητα που είχε πάρει η σχέση τους εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τη διαχειριστούν. Αυτό ακριβώς φοβούνται μη συμβεί και τώρα, που είναι και πάλι μαζί και αγαπημένοι.

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) είναι διανοητική διαταραχή που μπορεί να αναπτυχθεί μετά την έκθεση ατόμου σε τραυματικό συμβάν. Τα συμπτώματα ενδεχομένως περιλαμβάνουν ενοχλητικές σκέψεις, συναισθήματα ή όνειρα που σχετίζονται με γεγονότα, διανοητική ή σωματική δυσφορία σε συναισθήματα που σχετίζονται με τραύματα, προσπάθειες αποφυγής συνθηκών τραύματος, αλλοιώσεις στον τρόπο σκέψης και συναισθήματος ενός ατόμου και αύξηση του συναισθήματος φυγής.

