Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για τη νέα της ταινία με τον Μπεν Άφλεκ: «Κανείς δεν ξέρει την ιστορία μου καλύτερα από εκείνον»

Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε ότι το νέο της project προέκυψε από το ρομαντικό ταξίδι ζωής που μοιράζεται με τον Μπεν Άφλεκ

Στην ετήσια εκδήλωση του περιοδικού Elle «Women in Hollywood», που πραγματοποιήθηκε στο Nya Studios, βρέθηκαν οι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ. Εκεί, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, στην ταινία «This Is Me… Now: The Film», η οποία θα έρθει μαζί με ένα νέο άλμπουμ.

Όπως αποκάλυψε η σταρ, μιλώντας στο ET, «αυτό το project ήταν κάτι που δεν είχα σχεδιάσει ακριβώς», ενώ πρόσθεσε ότι πρόκυψε από το ρομαντικό ταξίδι ζωής που μοιράζεται με τον σύζυγό της. «Όταν ολοκληρώθηκε η μουσική, σκέφτηκα:΄Υπάρχει κάτι περισσότερο από μια ιστορία, που πρέπει να ειπωθεί εδώ. Υπήρξε ένα μεγαλύτερο ταξίδι από μια απλή ερωτική ιστορία. Και έτσι, έγινε ένα πιο ολοκληρωμένο project, με ένα υπέροχο μήνυμα» δήλωσε η Λόπεζ.

Ο Μπεν Άφλεκ, βοήθησε να γραφτεί η ταινία «This Is Me... Now: The Film», η οποία εξιστορεί τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της Λόπεζ, αλλά και την πραγματική ιστορία της για την αγάπη και την εύρεση της ευτυχίας. «Κανείς δεν ξέρει την ιστορία μου καλύτερα από εκείνον», πρόσθεσε η σταρ στο ΕΤ. «Έτσι, μπορέσαμε να εμβαθύνουμε σε αυτήν με ένα τρόπο που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει κάποιος άλλος σεναριογράφος μαζί μου», τόνισε.

Η ίδια, παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι είχε πολλά χρόνια να αισθανθεί τόσο ενθουσιασμένη για κάτι, τονίζοντας πως ένιωσε ασφάλεια και υποστήριξη από τον σύζυγό της ενώ δούλευαν μαζί πάνω σε αυτό. «Το τρομακτικό είναι να το επικοινωνήσεις», κατέληξε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Πριν λίγο καιρό, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το άλμπουμ και η ταινία, θα κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ενώ το single του, «Can't Get Enough», θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2024 και είναι διαθέσιμο από τώρα σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Prime Video.