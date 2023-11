JLo: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια και ταινία με τον Μπεν Άφλεκ «για την ερωτική της ζωή»

Η ανακοίνωση της Τζένιφερ Λόπεζ για το νέο άλμπουμ έρχεται μετά από 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «This is Me...Then»

Την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου άλμπουμ «This Is Me... Now», μαζί με την ταινία που έφτιαξε με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, ανακοίνωσε σήμερα η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η ανακοίνωση της Τζένιφερ Λόπεζ, έρχεται μετά από 20 χρόνια από την κυκλοφορία του επιτυχημένου άλμπουμ της, «This is Me...Then». Το άλμπουμ και η ταινία, θα κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2024, με την τραγουδίστρια να ανακοινώνει πως το single του, «Can't Get Enough», θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2024 και είναι διαθέσιμο από τώρα σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Prime Video.

Στο trailer που έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα για το project, η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται μέσα σε ένα σαλόνι με το τζάκι αναμμένο, όπου πετάει ένα γράμμα με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου του 2002. «Όταν ήμουν μικρή και κάποιος με ρωτούσε τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντησή μου ήταν πάντα ερωτευμένη», εμφανίζεται να λέει.

Το γράμμα αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι «η ζωή είναι σκληρή, αλλά εσύ είσαι γλυκιά. Σε ευχαριστώ για το δώρο. Ελπίζω να σου αρέσουν τα λουλούδια. Μου είπες ότι ποτέ δεν σου ήταν αρκετά. Σε πιστεύω», ενώ από κάτω φαίνεται το αρχικό Β.

Πάντως, σύμφωνα με την Τζένιφερ Λόπεζ, αυτό το άλμπουμ είναι «το πιο ειλικρινές πράγμα που έχει κάνει». «Σε αντίθεση με οτιδήποτε έχετε δει ποτέ από την Τζένιφερ Λόπεζ, το This Is Me... Now: The Film είναι μια αφηγηματική, οικεία, στοχαστική, σέξι, αστεία, φανταστική αναπαράσταση της ερωτικής ζωής της, που ελέγχεται από το κοινό», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση της ταινίας.

Μιλώντας στο Hollywood Reporter την περασμένη χρονιά, η Τζένιφερ Λόπεζ ανέφερε για το άλμπουμ: «Με καταγράψαμε σε αυτή τη στιγμή όπου βρήκα ξανά την αγάπη της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Όλο το μήνυμα του άλμπουμ είναι "η αγάπη υπάρχει. Αυτή είναι αληθινή αγάπη". Τώρα σκέφτομαι ότι το μήνυμα του άλμπουμ είναι περισσότερο αν αναρωτιέσαι και έχει - όπως εγώ κάποιες φορές, φρούδες ελπίδες, τα έχεις σχεδόν παρατήσει, μην το κάνεις, γιατί η αληθινή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα όντως κρατάνε για πάντα και αυτό είναι αληθινό».