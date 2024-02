Ο Ζακ Πόζεν είναι ο νέος creative director της Gap Inc.

Ο Ζακ Πόζεν ήρθε στην Gap Inc. για να αναζωογονήσει όλο της το πορτφόλιο

Η Gap Inc. έθεσε το δημιουργικό της μέλλον στα χέρια του Ζακ Πόζεν, ο οποίος είναι πλέον ο creative director της αμερικανικής εταιρείας λιανικής πώλησης, που έχει επίσης την Old Navy, την Athleta και την Banana Republic.

Ο Πόζεν θα συμμετέχει στην εκτελεστική ηγετική ομάδα της Gap Inc. και θα λειτουργεί ως «πολιτιστικός επιμελητής και δημιουργικός συνεργάτης» είπε ο CEO της εταιρείας Ρίτσαρντ Ντίκσον. Θα είναι επίσης και chief creative officer της Old Navy. Η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Gap Inc. προσέλαβε έναν ηγέτη δημιουργικού με τέτοιο πορτφόλιο και είναι η πρώτη φορά που προσλαμβάνουν έναν fashion insider μετά την αποχώρηση του Πάτρικ Ρόμπινσον από τον ρόλο του ως chief designer στην Gap το 2011.

Αν και ο Ζακ Πόζεν φαίνεται να ασχολείται περισσότερο με το Χόλιγουντ, με την πιο πρόσφατη δουλειά του να είναι τα κοστούμια για μια σκηνή από το Feud: Capote vs. The Swans, έχει ξαναδουλέψει με brands που είχαν δυσκολίες στο παρελθόν. Ανάμεσα στο 2014 και το 2020 ήταν ο creative director της Brooks Brothers, αν και η εμπειρία του και το ταλέντο του δεν έφτασαν για να «σώσουν» την εταιρεία, η οποία πτώχευσε το 2020. Επίσης ο Πόζεν σχεδίασε capsule συλλογές για την David’s Bridal και στολές για την Delta Airlines.