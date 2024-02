H Admiral Sports επανακυκλοφορεί την εμβληματική φόρμα του Bob Marley

«Football is a part of I. When I play, the world wakes up around me» - Bob Marley

Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Bob Marley: One Love, η Admiral Sports συνεργάστηκε με το διάσημο ποδοσφαιρικό lifestyle περιοδικό MUNDIAL για μια limited edition capsule συλλογή, εμπνευσμένη από την επίσκεψη του θρύλου της μουσικής στο Battersea Park του Λονδίνου το 1977.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη βρετανική πρωτεύουσα για την ηχογράφηση του δίσκου “Exodus”, ο Bob Marley, μαζί με μέλη του συγκροτήματος “The Wailers”, επισκέπτονταν το Battersea Park για να παίξουν ποδόσφαιρο, προσκαλώντας στα παιχνίδια τους και μέλη της τοπικής κοινότητας. Οι φωτογραφίες από αυτά τα “kickabouts” και το χαρακτηριστικό ναυτικό letterman tracksuit του Bob, έχουν γίνει από τότε μέρος του στυλ και της μουσικής κουλτούρας του Λονδίνου.

Η συλλογή που διατίθεται στην Ελλάδα μέσω του admiralsports.shop και του δικτύου καταστημάτων Admiral περιλαμβάνει την εμβληματική φόρμα, καθώς και δύο ποδοσφαιρικές φανέλες εμπνευσμένες από τον Marley. Ο Γενικός Διευθυντής της Admiral, Δημήτρης Παναγάκος δήλωσε: “Η Admiral είναι ένα βρετανικό brand με βαθιά ποδοσφαιρική παράδοση. Η μουσική και το ποδόσφαιρο συνδέονται σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας του Bob Marley και είμαστε ενθουσιασμένοι που φέραμε την αποκλειστική συλλογή και στην Ελλάδα.”

Για το λανσάρισμα της συλλογής, η Admiral και η MUNDIAL κυκλοφορούν και μια ταινία μικρού μήκους που καταγράφει τη σύνδεση του Bob Marley με το ποδόσφαιρο και το Λονδίνο - μια πόλη που ο ίδιος αποκαλούσε το «πνευματικό σπίτι» του. Η ταινία περιγράφει τη σχέση του με τους θαυμαστές της μουσικής του και φιλοξενεί μια ηγετική μορφή της τοπικής κοινότητας που θυμάται από την παιδική του ηλικία τους περίφημους αγώνες στο Battersea Park.

Η συλλογή Admiral Sports x MUNDIAL κυκλοφορεί στις 14.02.2024.