Το iconic naked φόρεμα της Κέιτ Μος βγαίνει σε δημοπρασία

Το iconic φόρεμα της Κέιτ Μος από τα 90's μπορεί να γίνει δικό σου, αν το «χτυπήσεις»

Ο οίκος δημοπρασιών για vintage κομμάτια μόδας και αντίκες, Kerry Taylor Auctions, ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να δημοπρατήσει ένα κομμάτι από τα 90’s, το οποίο όχι μόνο έκανε ακόμα πιο διάσημη την Κέιτ Μος, αλλά -οριακά- δημιούργησε και τον όρο viral fashion κομμάτι. Φυσικά και μιλάμε για το ασημένιο naked φόρεμα, που επέλεξε να φορέσει το μοντέλο Κέιτ Μος στα Elite Model Agency Look of the Year το 1993.

Σχεδιασμένο από την Λίζα Μπρους, αυτό το διάσημο slip φόρεμα αποτέλεσε την πιο iconic fashion στιγμή της Κέιτ Μος ως νεαρό μοντέλο μόλις 19 ετών. Μπαίνοντας στο παρτυ του Elite Model Agency η Κέιτ αυτόματα περικυκλώθηκε από παπαράτσι, οι οποίοι έβγαζαν φωτογραφίες με φλας και αυτή φυσικά πόζαρε με τον γνωστό της τρόπο. Το μόνο θέμα ήταν ότι δεν γνώρισε ότι το φόρεμα ήταν διαφανές, διότι στο φυσικό φως απλά φαινόταν μεταλλικό.