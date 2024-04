Η Έμιλι Μπλαντ κάνει τα λαχανικά να μοιάζουν στιλάτα στο κόκκινο χαλί της νέας της ταινίας

Η Έμιλι Μπλαντ φόρεσε Loewe και έκλεψε τα φλας

Η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της καινούργιας της ταινίας The Fall Guy στο Παρίσι, φορώντας ένα cool, χαρούμενο και extra fashion look. Η Μπλαντ είναι γνωστή για τις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε μεγάλα events, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισε να κινηθεί λίγο διαφορετικά όσον αφορά στο outfit της.

Η ηθοποιός δεν ήθελε να επιλέξει για ακόμη μια φορά ένα -κατά τα άλλα πανέμορφο- βραδινό φόρεμα, όπως το κόκκινο Louis Vuitton που φόρεσε στα SAG Awards, αλλά ήθελε κάτι πιο φρέσκο και το κατάφερε. Η Έμιλι Μπλαντ διάλεξε λοιπόν το look 14 από την φθινοπωρινή συλλογή του οίκου Loewe για το 2024, δηλαδή ένα πουκάμισο και ένα ψηλόμεσο παντελόνι με πιέτες και σούρες, που είχαν prints από λαχανικά σε λευκό φόντο. Μια πάρα πολύ διαφορετική και cool προσέγγιση ενός βραδινού look, το οποίο μπορεί να φορεθεί και όλη την ημέρα με το ανάλογο styling. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολο με Tiffany & Co. κοσμήματα, μαύρη ζώνη και Manolo Blahnik πέδιλα.

Μη ξεχνάμε φυσικά και το βραχιόλι που αχνοφαίνεται κάτω από το μανίκι της. Είναι ένα friendship bracelet, το οποίο δείχνει την υποστήριξή της στην φίλη της Τέιλορ Σουίφτ και έχει γίνει status ανάμεσα στους fans της τραγουδίστριας.

