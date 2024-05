Kaia Gerber, το νέο πρόσωπο της DKNY

Δες την στη συλλογή "Heart of NY Capsule" για την Άνοιξη 2024

Η DKNY βάζει στόχο να κατακτήσει τις καρδιές μιας νέας γενιάς, μέσα από τη συλλογή "Heart of NY Capsule" για την Άνοιξη 2024. Το νέο της πρόσωπο είναι το παγκοσμίου φήμης μοντέλο Kaia Gerber, που φέρνει ό,τι πιο φρέσκο στο αμερικάνικο στιλ με μια χαρακτηριστική νεοϋορκέζικη χροιά.

Με τις ρίζες της στη Νέα Υόρκη, η DKNY εμπνέεται και επανερμηνεύει το διάσημο σε όλον τον κόσμο λογότυπο της παγκόσμιας μητρόπολης, μέσα από τη "The Heart of NY Capsule". Αποτελώντας έναν φόρο τιμής στο στιλ και την ενέργεια της πόλης, η συλλογή αυτή αποτελεί σταθμό στην πορεία του brand. Αντικατοπτρίζει το διαρκώς εξελισσόμενο πνεύμα της DKNY και τη ζωντανή κληρονομιά της, μέσα από ένα νέο πρόσωπο που μαγεύει.

Η Kaia πρωταγωνιστεί ως το πρόσωπο της "The Heart of NY" καμπάνιας, προσκαλώντας το κοινό σε όλον τον κόσμο να βιώσει την ουσία της Νέας Υόρκης όπως ποτέ άλλοτε. Το mindset της DKNY αλλάζει, και εξελίσσεται αγκαλιάζοντας νέες ιδέες και δημιουργικές κατευθύνσεις. Η νέα capsule συλλογή, είναι σχεδιασμένη για να βρίσκει ανταπόκριση σε ένα ποικιλόμορφο και δυναμικό κοινό, με παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα και New York street style αισθητική, προσφέροντας μια νέα δημιουργική διάσταση για καθημερινά bold looks.

Σχεδιασμένη για να ξεπερνά τις τάσεις, η "The Heart of NY Capsule" επαναπροσδιορίζει την αισθητική του DNA της DKNY, μέσα από μια σειρά από sports-inspired προτάσεις για γυναίκες. Όσο για τις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν; Σχεδιαστικές επιρροές από το αμερικάνικο κολεγιακό lifestyle συναντούν τολμηρές χρωματικές παλέτες. Τα εμπνευσμένα από τα 90s τζιν μπουφάν και φούστες επανερμηνεύονται για τη γενιά του σήμερα. Τα γιλέκα και τα ραμμένα με καπιτονέ πανωφόρια δίνουν στιλ στην πρακτικότητα. Τα bombers και τα bucket hats «μιλάνε» δυνατά και άμεσα, χάρη στο νέο λογότυπο HEART DKNY μπροστά και στο κέντρο. Οι τσάντες και τα αξεσουάρ έχουν παιχνιδιάρικα σχήματα. Όσο για τα logos και τα μοτίβα DKNY, αλλάζουν κλίμακα και δίνουν ένταση σε διαχρονικά κομμάτια που είναι κομμένα και ραμμένα για να φοριούνται καθημερινά αλλά παράλληλα να εντυπωσιάζουν.

Η δημιουργία της capsule συλλογής, δεν είναι απλά ένα εύρημα. Είναι μια κίνηση για να αναδειχθεί ξανά το πνεύμα της Νέας Υόρκης μέσα από το προσωπικό στιλ αλλά και μέσα από προτάσεις μόδας που μιλάνε ξεκάθαρα στο κοινό.

Η νέα συλλογή της DKNY είναι διαθέσιμη στο DKNY Store (τηλ. 211 10 88 122) στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στην Κύπρο η νέα συλλογή είναι διαθέσιμη στο DKNY Nicosia Store (τηλ. +357 22 656801) επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 17, στην Λευκωσία καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της DKNY σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις.