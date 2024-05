Η νέα καλοκαιρινή συλλογή της Μαίρης Συνατσάκη για την Envie Shoes φέρνει σαρωτικό αέρα ανανέωσης

Η Envie Shoes, η κορυφαία ελληνική εταιρία υποδημάτων, συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια συνεργασίας με την υπέροχη Μαίρη Συνατσάκη, και το γιορτάζει με την πιο συναρπαστική #MairibooForEnvie καμπάνια μέχρι σήμερα, αλλά και με ένα εντυπωσιακό rebranding της best-selling σειράς

Αυτό το καλοκαίρι, τη συλλογή που υπογράφει η αγαπημένη μας @mairiboo για την Envie Shoes διαπερνά ένας σαρωτικός αέρας ανανέωσης. Κάθε σχέδιο αντικατοπτρίζει την ξεγνοιασιά και τον ενθουσιασμό που μόνο το καλοκαίρι μπορεί να μας χαρίσει. Επτά ολοκαίνουριες προτάσεις και ένα δημοφιλές επαναλανσάρισμα ενσαρκώνουν το απόλυτο κοριτσίστικο όνειρο για έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, λάμψη και αυθεντικότητα.

Από τα θηλυκά πέδιλα KNIT HAPPENS, UP THAT HEEL και MINI ELECTRICITY, που θα επιλέγουμε για λαμπερές αλλά χαλαρές εμφανίσεις, μέχρι τα φλατ σανδάλια FIL D'ÉTÉ, PUFFY και OH MY DOTS, που συνδυάζονται εξίσου εύκολα με σύνολα παραλίας και maxi ρομαντικά φορέματα, η κολεξιόν SS’24 διαθέτει κάτι για κάθε γυναίκα που θέλει να αναδείξει το προσωπικό της στυλ με αυτοπεποίθηση, άνεση και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Πρωταγωνιστής στη γκαρνταρόμπα μας θα είναι, βέβαια, και αυτή τη χρονιά το ELECTRICITY, το διαχρονικό μοντέλο που παραμένει σταθερά στην κορυφή της summer wishlist όλων των #EnvieGirls, και πλέον το απολαμβάνουμε σε μια εξαιρετικά διευρυμένη παλέτα.

Αυτή η γλυκιά ποπ αισθητική και η πολύχρωμη διάθεση μονοπωλούν και το τολμηρό rebranding της #MairibooForEnvie σειράς, η οποία ξεκινώντας από αυτή τη σεζόν επανασυστήνεται στο κοινό με ακόμη πιο δροσερή ταυτότητα.

Το νέο μίνιμαλ λογότυπο έρχονται να πλαισιώσουν έντονες ρίγες στις αγαπημένες μπλε και βεραμάν αποχρώσεις της Μαίρης, που ‘κατακλύζουν’ με τη ρετρό γοητεία τους τα κουτιά των παπουτσιών, αλλά και κάθε άλλο υλικό που συνοδεύει αυτή την πολυαναμενόμενη αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ευφάνταστης καμπάνιας που έχει ως κεντρικό μήνυμα πως όλα τα σημάδια για την νέα #MairibooForEnvie εποχή ήταν εκεί.