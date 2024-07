Η Αλέξα Τσάνγκ μας θυμίζει την Κίρα Νάιτλι στο Atonement (και μας αρέσει πολύ)

Όταν το φόρεμα της Κίρα Νάιτλι στο Atonement γίνεται έμπνευση και φοριέται από την Αλέξα Τσάνγκ, μόνο καλά μπορεί να πάει

Υπάρχουν πολλά ρούχα από ταινίες, τα οποία έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας και μόλις δούμε κάποιο κομμάτι που τους μοιάζει, αμέσως τα ανασύρουμε από το υποσυνείδητό μας. Το χρυσό φόρεμα της Άντι από το How to Lose a Guy in 10 Days, η καρό φούστα της Σερ στο Clueless και φυσικά το πράσινο φόρεμα της Κίρα Νάιτλι στην ταινία Atonement. Αυτό ακριβώς το φόρεμα μας ήρθε στο μυαλό μόλις είδαμε την Αλέξα Τσάνγκ στο Serpentine Summer Party.

SPLASH via Ideal Image

Το It-Girl επίλεξε να φορέσει ένα σατέν φόρεμα από τη Nensi Dojaka, η οποία είναι γνωστή για τα αισθησιακά, αλλά και εντελώς σύγχρονα και cool κομμάτια της. Το πράσινο-σμαραγδί φόρεμα ήταν αέρινο, με χαμηλό ντεκολτέ, cut-out στη μέση και νταπαρίσματα. Η επιρροή του 30’s ρούχου από την είναι ξεκάθαρη και ο τρόπος που το συνδύασε η Αλέξα Τσάνγκ το φέρνει στο σήμερα. Απέφυγε τα κοσμήματα, άφησε το φόρεμα να κλέψει την παράσταση και ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες.