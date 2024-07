Η Μπλέικ Λάιβλι «ντύθηκε» Σερίνα Βαν Ντερ Γούντσεν και πήγε για φαγητό στο κέντρο του Μανχάταν

Η Μπλέικ Λάιβλι μας θύμισε τη Σερίνα Βαν Ντερ Γούντσεν

Η γνωστή ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι βγήκε για φαγητό μαζί με τους συναδέλφους της από τη νέα της ταινία, It Ends With Us, στο κέντρο του Manhattan. Εκεί ακριβώς πάθαμε ένα deja vu και για λίγο νομίζαμε πως ξαναείδαμε τη Σερίνα Βαν Ντερ Γούντσεν να «καλπάζει» στα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης. Η πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς του 2007, Gossip Girl, «ζωντάνεψε» και πάλι με το εντελώς Y2K look της Μπλέικ Λάιβλι.

Ναι, ένα από τα πράγματα που μοιράζεται η ηθοποιός με τον χαρακτήρα της στη σειρά είναι το πάθος για τη μόδα και η αγάπη για το Y2K στιλ. Το denim on denim look της Μπλέικ Λάιβλι το αποδεικνύει περίτρανα. Η ηθοποιός φόρεσε ένα mini τζιν φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες και από πάνω συνδύασε μια τζιν καπαρντίνα. Το απόλυτο Y2K canadian tuxedo; Φυσικά!

Η Μπλέικ Λάιβλι επίλεξε να ολοκληρώσει το σύνολο με μια crossbody Chanel τσάντα, επίσης με τζιν λεπτομέρειες, ένα chunky χρυσό κολιέ, πολλά χρυσά δαχτυλίδια και φυσικά ένα ζευγάρι ασημένια ψηλοτάκουνα πέδιλα.