And Just Like That: Η ολόσωμη φόρμα της Κάρι Μπράντσο μας θυμίζει κάτι από τα παλιά

Η Κάρι Μπράντσο στα γυρίσματα του And Just Like That

Η αγαπημένη ηθοποιός, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, επέστρεψε στα γυρίσματα του And Just Like That για την τρίτη σεζόν. Ναι, μπορεί να αργήσουμε να δούμε τη σειρά, αλλά οι fans λατρεύουν τις παπαρατσικές behind-the-scenes φωτογραφίες. Ειδικά όταν αυτές δείχνουν την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή αλλιώς Κάρι Μπράντσο με τα νέα της σύνολα.

Φυσικά και ο πρώτος λόγος που ξέρουμε την Κάρι είναι η δραματικές της σχέσεις, αλλά ο δεύτερος -μερικοί τον θεωρούν και πρώτο- είναι τα διαφορετικά και πάντα σύγχρονα looks της. Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε με ένα σύνολο, που μας θυμίζει κάτι, κάτι που είχε ξαναφορέσει η Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City και συγκεκριμένα στη σεζόν 4, στο επεισόδιο 9.

Το look της ηθοποιού είναι παιχνιδιάρικο, άνετο και πολύ cool. Το μακρυμάνικο πουκάμισο, με τις μεγάλες ανοιχτές μανσέτες είναι όλο καλυμμένο με prints του υπόγειου σιδηρόδρομου Της Νέας Υόρκης. Μιλάμε για ένα vintage κομμάτι, από τα early 00’s από το τον οίκο Dolce & Gabbana. Το κομμάτι όμως που μας ξύπνησε μνήμες ήταν η ολόσωμη τζιν φόρμα. Αυτή τη φορά η Κάρι φόρεσε μια σε έντονο μπλε με πιτσιλιές μπογιάς σε διάφορα χρώματα. Αρκετά funky και ενδιαφέρουσα επιλογή. Φυσικά και ταίριαζε με τα στιλέτο της!