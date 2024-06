Vintage mania: Τι αξίζει να αγοράσεις second hand αυτό το καλοκαίρι

Ποια κομμάτια είναι καλύτερο να τα αποκτήσεις από second hand ή vintage καταστήματα

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει τίποτα σαν τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης ενός one of a kind κομματιού, όταν βρίσκεσαι σε κάποιο vintage κατάστημα. Η χαρά του παιχνιδιού, που μοιάζει με κρυφτό, με τα ρούχα, η ρομαντική και νοσταλγική διάθεση για παλαιότερες εποχές και η γνώση ότι αυτό το κομμάτι θα το έχεις μόνο (σχεδόν) εσύ, σε κάνει να θέλεις να συνεχίσεις να ασχολείσαι με την vintage μόδα και την second hand αγορά.

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν δώσε μια ευκαιρία σε συγκεκριμένες τάσεις και ψάξε να τις βρεις σε secon hand online ή φυσικά καταστήματα. Ποιότητα αντί για ποσότητα και extra points στη βιωσιμότητα. Μπορεί να γίνει καλύτερο; Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και ανακάλυψε τις τέσσερις τάσεις που αξίζει να αγοράσεις από vintage καταστήματα αυτό το καλοκαίρι. Κράτα σημειώσεις!

1. Οτιδήποτε σε λευκό ή μαύρο με διαφάνεια

2. Κομμάτια που θα αποπνέουν έναν 60's αέρα

3. Το tenniscore που λατρεύεις

4. Ρούχα και αξεσουάρ σε 90's minimal γραμμές

Αφού έμαθες τα τέσσερα κομμάτια που αξίζει να αγοράσεις second hand αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα πρέπει να μάθεις και τις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια! Εξερεύνησε τον αστρολογικό κόσμο των ζωδίων από το JennyGr και μάθε τις προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα στα ερωτικά, επαγγελματικά και οικονομικά.