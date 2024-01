Σάρα Ραμίρεζ: Απολύθηκε από το And Just Like That - Ο ρόλος ήταν «χάσιμο τηλεοπτικού χρόνου»

Το Σάρα Ραμίρεζ, πάντως, φαίνεται πως θεωρεί ότι η απόλυση ήρθε έπειτα από τη στήριξη που έδειξε απέναντι στους Παλαιστίνιους

Το Σάρα Ραμίρεζ απολύθηκε από το And Just Like That…, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, καθώς ο χαρακτήρας που υποδυόταν θεωρήθηκε «χάσιμο τηλεοπτικού χρόνου». Υπαινίχθηκε, μάλιστα, μέσω Instagram ότι η παραγωγή αποφάσισε να δώσει τέλος στη συνεργασία τους επειδή υποστηρίζει ανοιχτά την Παλαιστίνη.

«Ενώ χαρίζουν βραβεία, casting directors και ατζέντηδες βάζουν σε μαύρη λίστα ηθοποιούς και εργαζομένους που κάνουν αναρτήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξαναδουλέψουν ποτέ», έγραψε μεταξύ άλλων.

Άλλη πηγή, βέβαια, είπε στην Daily Mail ότι το Ραμίρεζ βρισκόταν «στη λίστα των απολύσεων από την περασμένη σεζόν», καθώς υπήρχαν προβληματισμοί σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδυόταν, το Τσε Ντίαζ, το non-binary άτομο που έκανε σχέση με τη Μιράντα όταν χώρισε με τον Στιβ. «To Σάρα δεν απολύθηκε επειδή στήριξε την Παλαιστίνη και μίλησε για κατάπαυση του πυρός», είπε η πηγή. «To Σάρα απολύθηκε επειδή το Τσε δεν είχε τίποτα να προσφέρει στο σόου. Μετά τον χωρισμό με τη Μιράντα, ο ρόλος δεν είχε αξία και οι φαν της σειράς τον έβρισκαν ενοχλητικό».

Το Τσε Ντίαζ περιέγραφε τον εαυτό του ως «queer non binary ντίβα από το Μεξικό και την Ιρλανδία».

Κι η Σίνθια Νίξον μιλά ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης -ξεκίνησε ακόμη και απεργία πείνας στα τέλη του Νοέμβρη. Εκείνη, παραμένει στη σειρά.