«You Look Great» Η νέα fw2025 καμπάνια της MODIVO

Οι τάσεις αλλάζουν συνεχώς. Αλλά το να είσαι ο εαυτός σου παραμένει πάντα η καλύτερη δυνατή τάση. Γιατί; Επειδή είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορούμε να έχουμε

Hey there! You look great… no matter what – αυτό το τρυφερό πείραγμα ανοίγει τη νέα καμπάνια της MODIVO. Με έναν χαϊδευτικό και συγκεκριμένο τρόπο, το διεθνές multibrand στρέφει την προσοχή στην αυτοαποδοχή, την πίστη στον εαυτό μας και τις δικές μας επιλογές. Πιστεύουμε ότι η απλότητα είναι το κλειδί για το well being σε όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής. Επομένως, εστιάζουμε σε ένα μήνυμα που αποπνέει ενέργεια. Λέμε αυτό που αξίζει στον καθένα. Ευθεία και ξεκάθαρα. Από καρδιάς. With love, from MODIVO ©

Actually, you are the best. Always

Στη νέα καμπάνια της, η MODIVO αφηγείται την ιστορία εξαιρετικών πρωταγωνιστών που εκπροσωπούνται από απλούς ανθρώπους. Στα σύντομα σποτ για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, το multibrand αντλεί έμπνευση από τη ζωή. Συναντήσεις με φίλους γεμάτες γέλιο, βόλτες στην πόλη σε αναζήτηση ενός ποιοτικού καφέ, διαφυγή από τα ερεθίσματα με το αγαπημένο βιβλίο δίπλα στο ποτάμι... αυτές οι προφανώς συνηθισμένες καταστάσεις δείχνουν ότι υπάρχει κάτι εξαιρετικό σε κάθε ρουτίνα. Οι ανάγκες μας, οι προσδοκίες μας, οι βαθύτερες αξίες μας. Ιστορίες που αντηχούν ανάμεσα τους στοίχους. Και χτίζουν την προσωπικότητά μας.

Η καμπάνια συμπληρώνεται από πλάνα που γυρίστηκαν στους δρόμους της Στοκχόλμης. Στην ταινία μικρού μήκους, βλέπουμε τους πρωταγωνιστές - να γιορτάζουν κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη - πάνω απ' όλα για τα μικρά πράγματα.

Είναι κάτοικοι που ζουν σε αρμονία μεταξύ τους. Είναι αφηγητές των δικών τους ιστοριών, οι οποίοι συνδυάζουν επιδέξια τις επαγγελματικές και ιδιωτικές υποχρεώσεις, βρίσκοντας χρόνο για ευχαρίστηση και λίγη τρέλα. Είναι άνθρωποι που φροντίζουν το εσωτερικό παιδί τους και θυμούνται να χαμογελούν. Είναι αποδέκτες της MODIVO που ακούνε τη δική τους φωνή πιο συχνά από τις τάσεις.

For all your best selves

Για το φθινόπωρο/χειμώνα 2024-25, το premium multibrand παρουσιάζει σύνολα προσαρμοσμένο στις προσδοκίες των καθημερινών πρωταγωνιστών - ανθρώπων με συνείδηση του στυλ, έτοιμων για εξερεύνηση της μόδας.

Ανάμεσα στις προτάσεις της MODIVO για το φθινόπωρο/χειμώνα, ξεχωρίζει η πάντα δημοφιλής vintage αισθητική. Τα παλαιωμένα δερμάτινα μπουφάν ή οι φούστες αποτελούν αντιπροσωπευτικά κομμάτια για τις fans αυτού του στυλ. Όσες λατρεύουν το vintage, γνωρίζουν ότι το look τους απογειώνεται όταν το συνδυάσουν με σπορ φούτερ (Pinko) και πουλόβερ με σχέδιο ψαροκόκαλο (Polo Ralph Lauren) - που είναι η πεμπτουσία του athleisure. Τα παλαιωμένα outfits, όπως αυτό της δανέζικης μάρκας Gestuz, θα κλέβουν τις εντυπώσεις στους δρόμους αυτό το φθινόπωρο. Η μόδα συνεχίζει να κυριαρχείται από μια νοσταλγία για τις αρχές της νέας χιλιετίας και μαζί της εμφανίσεις που προέρχονται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ανάμεσά τους, οι μη προφανείς συνδυασμοί ιδανικοί για το σήμερα, όπως η διαχρονική ζακέτα με τη φουσκωτή φούστα του σκανδιναβικού brand Herskind και τις βαριές μπότες Bronx μέχρι το γόνατο. Ένα άλλο urban (και όχι μόνο!) αειθαλές look είναι επίσης ο συνδυασμός κομψής φόρμας με αθλητικό φινίρισμα: η εμβληματική φόρμα adidas Originals με τις εντυπωσιακές ρίγες, καθώς και το γαλάζιο πουκάμισο Ami Paris με χαλαρή γραμμή είναι κορυφαίες επιλογές.

Οι άνδρες θα ενθουσιαστούν με την επιστροφή στον μινιμαλισμό του σκανδιναβικού στυλ, δηλαδή τον συνδυασμό απλών λύσεων με στοιχεία χαρακτηριστικά της μόδας πριν από δύο δεκαετίες. Οι άντρες στο MODIVO θα ενδιαφερθούν σίγουρα για το μουσταρδί, ίσιο παντελόνι Ami Paris που συνδυάζεται με ένα κρεμ πουλόβερ με εμφανές το λογότυπο της γαλλικής μάρκας. Τα πουλόβερ είναι ιδανικά για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας, ειδικά οι ζακέτες, οι οποίες κάνουν ένα μεγάλο comeback στη μόδα, όπως η καρό εκδοχή της εμβληματικής μάρκας Vans! Η προαναφερθείσα κρεμ εκδοχή, με το ευδιάκριτο λογότυπο, θα συμπληρώσει τέλεια το look με ένα καφέ boxy πουκάμισο και ένα ίσιο παντελόνι. Για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν από το πλήθος, η MODIVO προσφέρει total denim looks. Το denim από την Ami Paris κατέχει για άλλη μια φορά μια ξεχωριστή θέση στις ανδρικές γκαρνταρόμπες. Οι επιλογές από τζιν για το φθινόπωρο του γαλλικού brand περιλαμβάνουν το τζιν μπουφάν με regular fit γραμμή, το κομψό πουκάμισο με το κλασικό γιακά που δένει στο λαιμό ή το oversized παντελόνι. Αυτό το φθινόπωρο επιστρέφει επίσης το εμβληματικό biker jacket. Τους επόμενους μήνες, οι άνδρες θα το συνδυάσουν με δερμάτινα παντελόνια.

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας στο MODIVO ενθουσιάζουν και δίνουν ιδέες. Ανακάλυψε τις νέες αφίξεις στο modivo.gr και στην εφαρμογή.

Και όταν τις βρεις - ένα πράγμα να θυμάσαι.

You are great at being you!

With love, MODIVO ©