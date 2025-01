Ariana Grande x Swarovski Capsule Collection: Η Αριάνα Γκράντε συνεργάζεται με τη Swarovski σε μια συλλογή που γιορτάζει την αυτοέκφραση

Η Ariana Grande x Swarovski Capsule Collection, περιλαμβάνει βραχιόλια και σκουλαρίκια εμπνευσμένα από μουσικές νότες

Η Αριάνα Γκράντε διανύει σίγουρα το δικό της «shining moment», αφού μερικές μέρες μετά την υποψηφιότητά της στα Oscars 2025 και στην κατηγορία Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Γκλίντα στην ταινία «Wicked», το pop icon προχώρησε στην πρώτη της δημιουργική συνεργασία με τη Swarovski. Δημιουργημένη από κοινού από εκείνη και τη Swarovski Global Creative Director, Τζιοβάνα Ένγκελμπερτ (Giovanna Engelbert), η νέα συλλογή Ariana Grande x Swarovski Capsule Collection «γιορτάζει» τη χαρά της αυτοέκφρασης, εμπνευσμένη από την αγάπη για τη μουσική, η οποία αποτυπώνεται σε σχέδια με νότες και καρδιές.

Και ενώ μόλις το περασμένο καλοκαίρι, η Αριάνα Γκράντε ανακοινώθηκε ως Global Brand Ambassador και πρόσωπο του brand, τώρα μας παρασύρει σε ένα νέο, λαμπερό ταξίδι. Αντλώντας έμπνευση από το φωτεινό πνεύμα της Αριάνα και διαποτισμένη με τη χαρούμενη πολυτέλεια της Swarovski, η συλλογή 16 κομματιών μετατρέπει μουσικά σύμβολα σε εκλεπτυσμένα και εντυπωσιακά σχέδια που αναδεικνύουν την εκθαμβωτική ομορφιά των διάφανων κρυστάλλων και των λεπτεπίλεπτων μαργαριταριών.

Η ίδια η Αριάνα Γκράντε, δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένη που συνεχίζει τη δημιουργική της διαδρομή με τη Swarovski, «φέρνοντας την αγάπη μου για τη μουσική και την αυτοέκφραση σε αυτή τη λαμπερή συλλογή κοσμημάτων, σχεδιασμένη μαζί με τη Τζιοβάνα ».

«Ανυπομονώ να ανακαλύψει ο καθένας τη μοναδική του λάμψη και να απολαύσει αυτά τα όμορφα κομμάτια όσο κι εγώ».

Από την πλευρά της, η Τζιοβάνα Ένγκελμπερτ τόνισε πως «η συνεργασία με την Αριάνα ήταν ένα όνειρο. Η καλλιτεχνική της ενέργεια μας ενέπνευσε βαθιά σε αυτή τη δημιουργική διαδρομή, οδηγώντας μας σε μια συλλογή που γιορτάζει το σύγχρονο glamour μέσα από την κλασική κομψότητα και την πινελιά του μοντερνισμού. Η αφετηρία μας ήταν η μουσική, η οποία εξελίχθηκε στα θέματα των βιολιών και των καρδιών, εμπλουτισμένα με διαχρονικές λεπτομέρειες από μαργαριτάρια».

«Το όραμά μου ήταν να συγχωνεύσω την κληρονομιά δεξιοτεχνίας της Swarovski με το ζωντανό πνεύμα της Αριάνα, δημιουργώντας μια συλλογή που θα αγγίξει τους λάτρεις της μουσικής και της κομψότητας παγκοσμίως. Αυτή η συλλογή είναι μια απόδειξη της δύναμης της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ εμβληματικού στυλ και διαχρονικής κομψότητας, αρχές που εκτιμώ βαθιά ως δημιουργική διευθύντρια».

Η συλλογή Ariana Grande x Swarovski Capsule Collection, περιλαμβάνει βραχιόλια και σκουλαρίκια εμπνευσμένα από μουσικές νότες, διαμορφωμένα από αδιάλειπτες ροές άψογων κρυστάλλων σε διάφορες κοπές και βάσεις, μια παιχνιδιάρικη τιάρα και ένα εντυπωσιακό μενταγιόν με σχέδιο καρδιάς. Το αποτέλεσμα είναι μια capsule συλλογή που συνδυάζει την μοντέρνα κομψότητα με την απόλυτη γοητεία. To καλύτερο; Κάνει σήμερα το ντεμπούτο της με μια σειρά από εντυπωσιακά pop-ups σε πολυτελείς τοποθεσίες ανά τον κόσμο, όπως το Harrods στο Λονδίνο, οι Galeries Lafayette στο Παρίσι και το Mall of the Emirates στο Ντουμπάι. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ειδικές δράσεις σε σημαντικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Μιλάνο.

Από σήμερα, 28 Ιανουαρίου, βρίσκεις τη συλλογή σε επιλεγμένα καταστήματα και στο swarovski.com με εγγραφή για early access. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στα καταστήματα Swarovski από τις 30 Ιανουαρίου 2025.