Critics Choice Awards 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των βραβείων

Οι celebrities που έκαναν τη διαφορά με τις στυλιστικές τους επιλογές

Μετά από δύο εβδομάδες αναβολής λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Los Angeles, η 30η απονομή των Critics’ Choice Awards πραγματοποιήθηκε τελικά την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στο Barker Hangar στη Santa Monica.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς βραβεύτηκαν, προσφέροντας μια σειρά από άκρως συγκινητικές στιγμές στο κοινό.

Εμείς όμως σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στο κόκκινο χαλί και στις celebrities που μας άρεσαν περισσότερo με τις εμφανίσεις τους.

Δες αναλυτικά τις ωραιότερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2025

Ντέμι Μουρ

Getty Images

Το strapless μπλε φόρεμα, από τον οίκο Schiaparelli είχε ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, ήταν διακοσμημένο με μαύρους κρυστάλλους μπροστά, ενώ στην πλάτη του υπήρχε αναφορά στην ηρωίδα που ερμήνευσε μοναδικά στην ταινία, The Substance - πρόκειται για μια εκτεθειμένη κορδέλα που θύμιζε τα φρικιαστικά ράμματα και αν την έχεις ήδη παρακολουθήσει, τότε ξέρεις γιατί ακριβώς σου μιλάμε.

Η κάτω πλευρά του φορέματος είχε μια σχισμένη σιλουέτα που εκτεινόταν από τα πόδια της μέχρι τους αστραγάλους και σταματούσε ακριβώς πριν τα διακοσμημένα με πέρλες, τακούνια της.

Νικόλ Κίντμαν

Getty Images

Η σταρ της ταινίας, Babygirl αποφάσισε να... ενσαρκώσει τον χαρακτήρα του συμπρωταγωνιστή της, Χάρις Ντίκινσον, Σαμουήλ, φορώντας ένα κοστούμι από την κολεξιόν Άνοιξη 2025 του Saint Laurent.

Αυτό αποτελείεται σακάκι και φαρδύ παντελόνι, συνδυασμένο με pinstripe γαλάζιο πουκάμισο και πουά γραβάτα.

Ζόε Σαλντάνια

Getty Images

Φόρεσε ένα εκπληκτικό κόκκινο μεταξωτό φόρεμα από τον Saint Laurent, το οποίο αποτύπωνε την εξαιρετική δεξιοτεχνία του διάσημου Γάλλου σχεδιαστή.

Η συγκεκριμένη δημιουργία είχε ένα μοναδικό ντραπέ, στένευε στη μέση μαύρη κορδέλα που έδενε στο πίσω μέρος και περιλάμβανε μια διακριτική ουρά, αναδεικνύοντας ένα αποκαλυπτικό κόψιμο στην πλάτη.

Lupita Nyong'o

Getty Images

Εμφανίστηκε με ένα strapless μίνι φόρεμα Chanel με κυματιστό τελείωμα στο ντεκολτέ και τη φούστα. Η δημιουργία είχε ένα σχέδιο με φωτεινά ροζ λουλούδια και πράσινα φύλλα πάνω σε λευκό φόντο.

Τέλος ήταν καλυμένο με διάφανο μαύρο τούλι που κρεμόταν στους ώμους της, στένευε στη μέση της και κατέληγε σε μια φούστα που έφτανε μέχρι το πάτωμα.

Μοέκα Χόσι

Getty Images

Η βραβευμένη με το βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο Shogun,, μάγεψε το κοινό τόσο με την ομιλία της όσο και με αυτή την εμφάνιση από Louis Vuitton.

Πρόκειται για ένα custom κόκκινο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη τη μέση της - Showing a little skin never hurt anyone, σωστά; Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα από την Pamela Zamore.

Σίνθια Ερίβο

Getty Images

Αν και αυτη είναι μια σιλουέτα που η ίδια έχει φορέσει πολλές φορές - φαίνεται ότι της αρέσει πολύ και είμαστε μαζί της γιατί της ταιριάζει απόλυτα- η υφή του δέρματος και οι ανθισμένες λεπτομέρειες στη μέση της, με την υπογραφή, Armani Privé της προσδίδουν έναν επιπλέον αέρα.

Και ναι, μας αρέσει πολύ.