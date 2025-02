Critics Choice Awards 2025: Η νίκη της Ντέμι Μουρ και ο συγκινητικός λόγος του Άνταμ Μπρόντι

Οι σημαντικές στιγμές της βραδιάς

Η 30ή τελετή απονομής των Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες στιγμές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Οι νικητές της βραδιάς έλαμψαν, ενώ αρκετοί έδωσαν ευχαριστήριες ομιλίες που συγκίνησαν.

Το καυστικό χιούμορ της Τσέλσι Χάντλερ για το δράμα των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι

Η κωμικός και παρουσιαστής Τσέλσι Χάντλερ δεν σταμάτησε να προκαλεί γέλια στη σκηνή των Critics Choice Awards 2025 με τις έξυπνες ατάκες και το αστείρευτο χιούμορ της. Κάνοντας αναφορά στους τελευταίους μήνες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, η Χάντλερ είπε:

"Θέλω να αναγνωρίσω ότι έχουμε περάσει πολλά τελευταία, όχι μόνο εδώ στο Λος Άντζελες, αλλά σε όλη τη χώρα μας. Ξυπνάμε κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε τι είδους νέα θα ακούσουμε, αν θα μας απογοητεύσουν ή θα μας τρομάξουν. Επομένως, είναι σημαντικό σε τέτοιες εποχές να έχουμε μια διασκέδαση, και γι' αυτό θέλω να εκφράσω προσωπικά την ευγνωμοσύνη μου προς τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τη Μπλέικ Λάιβλι" αστειεύτηκε.

"Σας ευχαριστώ που μας παρέχετε αυτή τη διασκέδαση. Είμαι ευγνώμων. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ευγνώμονες. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι καλά. Νομίζω ότι όλοι σε αυτό το δωμάτιο, ανεξαρτήτως πλευράς, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι μάλλον δεν θα υπάρξει σίκουελ της ταινίας".

Η Ντέμι Μουρ ξανά νικήτρια

Η Ντέμι Μουρ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο "The Substance". Στην ευχαριστήρια ομιλία της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αναγνώριση και τόνισε τη σημασία του μηνύματος της ταινίας, ενώ αναφέρθηκε και στις συνυποψήφιές της, όπως η Κάρλα Σοφία Γκασκόν.

«Θέλω απλά να πω ότι αυτή η αναγνώριση, όχι μόνο για εμένα αλλά και για το νόημα αυτής της ταινίας, είναι σχεδόν σαν το ελιξίριο. Είναι το θεραπευτικό βάλσαμο για το ίδιο το ζήτημα που φέρνει στην επιφάνεια η ταινία. Νιώθω ευγνωμοσύνη όχι μόνο για τη δική μου ερμηνεία αλλά και γιατί δώσατε έμφαση σε αυτή την ταινία, σε αυτό το είδος, γιατί συνήθως οι ταινίες τρόμου υποτιμώνται και δεν αναγνωρίζεται το βάθος που μπορεί να έχουν. Σε όλους όσους εκεί έξω βρίσκονται ακόμα καθ’ οδόν, προσπαθώντας να βρουν τον δικό τους δρόμο, με ένα σενάριο ή ό,τι κάνετε, θέλω να πω ακόμα ότι αν δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί καθόλου. Έτσι, συνεχίστε να το κυνηγάτε και να ξέρετε ότι τα όνειρα όντως βγαίνουν αληθινά», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο της φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli.

Η συγκινητική αφιέρωση του Άνταμ Μπρόντι

Ο Άνταμ Μπρόντι τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το "Nobody Wants This". Κατά την παραλαβή του βραβείου, αφιέρωσε τη νίκη του στη σύζυγό του με τα εξής λόγια:

"Αγαπημένη, αγαπημένη, αγαπημένη μου σύζυγε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μοιράζεσαι αυτή τη ζωή μαζί μου και αυτό το ταξίδι μαζί μου. Ευχαριστώ για την οικογένειά μας. Σ'αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ."

Η τρυφερή αυτή δήλωση συγκίνησε το κοινό και μας θύμισε γιατί ο Άνταμ Μπρόντι είχε γίνει εξαρχής το celebrity cruch μας από την εφηβεία.

Η Ζόι Σαλντάνα απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο "Emilia Pérez". Στην συγκινητική ομιλία της, ευχαρίστησε τις συνυποψήφιές της και αφιέρωσε το βραβείο στους γιους της, αναφέροντάς τους ως τη "μεγαλύτερη περιπέτειά" της.

Η Αντζελίνα Τζολί έκανε μια από τις λίγες δημόσιες πλέον εμφανίσεις της, φορώντας ένα δαντελένιο φόρεμα Elie Saab, συνοδευόμενο από κόκκινο κραγιόν και αντίστοιχο μανικιούρ, προσδίδοντας μια κλασική αλλά τολμηρή πινελιά στην εμφάνισή της.

Η Κάθι Μπέιτς και οι ασταμάτητες "f" λέξεις

Η Κάθι Μπέιτς, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, φάνηκε τόσο σοκαρισμένη από τη νίκη της που άρχισε να πετάει αρκετές "F" λέξεις, προκαλώντας γέλια και έκπληξη στο κοινό.

Η σπάνια εμφάνιση του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ με την κόρη του

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ εξέπληξε τους πάντες όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Critics' Choice Awards 2025, συνοδευόμενος από την 23χρονη υιοθετημένη κόρη του, Κλάρα. Ο διάσημος ηθοποιός κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οπότε ήταν μια από τις σπάνιες φορές που οι θαυμαστές του είχαν την ευκαιρία να δουν αυτή την πλευρά του.

Οι νικητές των Critics Choice Awards 2025

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: "Anora"

"Anora" Καλύτερος Σκηνοθέτης: Τζον Μ. Τσου για το "Wicked"

Τζον Μ. Τσου για το "Wicked" Καλύτερος Ηθοποιός: Έιντριεν Μπρόντι για το "The Brutalist"

Έιντριεν Μπρόντι για το "The Brutalist" Καλύτερη Ηθοποιός: Ντέμι Μουρ για το "The Substance"

Ντέμι Μουρ για το "The Substance" Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος: Κίραν Κάλκιν για το "A Real Pain"

Κίραν Κάλκιν για το "A Real Pain" Καλύτερος Β' Γυναικείος Ρόλος: Ζόι Σαλντάνα για το "Emilia Pérez"

Ζόι Σαλντάνα για το "Emilia Pérez" Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Κοραλί Φαρζά για το "The Substance"

Κοραλί Φαρζά για το "The Substance" Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Πίτερ Στρογκάν για το "Conclave"

Πίτερ Στρογκάν για το "Conclave" Καλύτερη Κωμωδία: "Wicked"

"Wicked" Καλύτερη Δραματική Ταινία: "Anora"

"Anora" Καλύτερη Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας ή Φαντασίας: "Emilia Pérez"

"Emilia Pérez" Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: "The Wild Robot"

"The Wild Robot" Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: "Squid Game"

"Squid Game" Καλύτερη Ταινία Μουσικής ή Χορού: "Wicked"

"Wicked" Καλύτερη Δραματική Σειρά: "Shōgun"

"Shōgun" Καλύτερη Κωμική Σειρά: "Hacks"

"Hacks" Καλύτερη Μίνι Σειρά: "Baby Reindeer"

"Baby Reindeer" Καλύτερη Τηλεταινία: "Rebel Ridge"

Η βραδιά των Critics Choice Awards 2025 ήταν γεμάτη συναισθηματικές στιγμές και εκπλήξεις, αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις των καλλιτεχνών και προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση.