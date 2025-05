Met Gala 2025: Η μεγάλη γιορτή της μόδας επιστρέφει - Το Black Dandyism και η σημασία του φετινού θέματος

Το “Superfine: Tailoring Black Style”, που επέλεξε ο Άντριου Μπόλτον και είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Μόνικα Λ. Μίλερ, “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, που εκδόθηκε το 2009

Ξεκίνησε το 1948 και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Met Gala έχει αποκτήσει τη δική του υπόσταση, δίνοντας την ευκαιρία σε celebrities και designers να πραγματοποιήσουν την πιο iconic εμφάνισή τους. Απόψε, η μεγάλη γιορτή της μόδας επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, με συνολικά 400 καλεσμένους.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, με θέμα το “Superfine: Tailoring Black Style”, που επέλεξε ο Άντριου Μπόλτον και είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Μόνικα Λ. Μίλερ, “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, που εκδόθηκε το 2009 και εξερευνά την συνεισφορά της μαύρης ενδυματολογικής κουλτούρας στον πολιτισμό. Το φετινό dress code, με τίτλο “Tailored for You”, αποτίει φόρο τιμής στο κοστούμι, κάνοντας το πρώτο Met Gala που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανδρική ένδυση, από τον 18ο αιώνα έως και σήμερα.

«Το φετινό θέμα δεν είναι απλά επίκαιρο», δήλωσε ο Άσερ, μέλος της επιτροπής του Gala, «αλλά μιλάει για τον πλούσιο πολιτισμό μας που θα πρέπει πάντα να γιορτάζεται». Με τη σειρά της, η Vogue το περιέγραψε ως «εξέταση της σημασίας της ένδυσης για τη διαμόρφωση των μαύρων ταυτοτήτων στην ατλαντική διασπορά».

Οι συνδιοργανωτές του Met Gala 2025 είναι οι Άννα Γουίντουρ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Λιούις Χάμιλτον, Φάρελ Γουίλιαμς και A$AP Rocky, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμςνα είναι υπηρετεί ως τιμώμενος πρόεδρος.

Met Gala 2025: Τι σημαίνει ο όρος Dandyism

Αν και ο όρος χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει το αριστοκρατικό στυλ, με την πάροδο του χρόνου απέκτησε μια νέα σημασία, δίνοντας έμφαση στην απελευθέρωση και την αντίσταση. Η Μίλερ, επιμελήτρια της έκθεσης του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, γράφει ότι τον 18ο αιώνα, νεαροί μαύροι υπηρέτες στην Αγγλία, εξαναγκάζονταν να φορούν χρυσά, ορειχάλκινα ή ασημένια περιλαίμια, δηλώνοντας τον πλούτο των αφεντικών τους.

«Ήθελαν ο υποδουλωμένος άνθρωπος να ξεχωρίζει, σχεδόν σαν να ήταν αντικείμενο πολυτελείας», εξήγησε ο Jonathan Square, επίκουρος καθηγητής στο Parsons School of Design και ένας από τους συμβούλους της έκθεσης του Met.

Οι σκλάβοι έφτασαν στην Αμερική με ελάχιστα ή και καθόλου υπάρχοντα. Ό,τι τους είχε απομείνει, το θεωρούσαν πολύτιμο -είτε ήταν χάντρες είτε μικρά αντικείμενα αξίας, γράφει η Μίλερ. «Αυτό ισχύει τόσο για εκείνους που ντύθηκαν σκόπιμα με μετάξια και τουρμπάνια, των οποίων η πρόκληση ήταν να ενσωματώσουν τα ρούχα με τον δικό τους τρόπο, όσο και για εκείνους που ήταν πιο ταπεινά ντυμένοι και χρησιμοποιούσαν το ένδυμα ως μέσο διάκρισης στο νέο τους περιβάλλον».

Μετά την Απελευθέρωση, οι Μαύροι Αμερικανοί είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να χτίσουν νέες ζωές, ανοίγοντας τον δρόμο για την Αναγέννηση του Χάρλεμ. Εγκατέλειψαν τον Νότο για πόλεις όπως το Σικάγο, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο που ονομάστηκε Μεγάλη Μετανάστευση. Από τη δεκαετία του 1920 έως το 1930, η γειτονιά του Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη μετατράπηκε σε ένα γόνιμο και επιδραστικό τοπίο για τη Μαύρη πολιτιστική έκφραση. Από τον Λάνγκστον Χιουζ και τη Ζόρα Νιλ Χέρστον μέχρι τον Ντιουκ Έλινγκτον και τον Λούις Άρμστρονγκ, οι σπουδαίοι αυτοί δημιουργοί αναδιαμόρφωσαν το πολιτιστικό τοπίο της Αμερικής και αμφισβήτησαν τις προκαταλήψεις.

«Η Αναγέννηση του Χάρλεμ έδωσε ψυχή στη μόδα», δήλωσε η Μπράντις Ντανιέλ, ιδρύτρια του Harlem’s Fashion Row, ενός οργανισμού που συνδέει σχεδιαστές χρώματος με ευκαιρίες στο εμπόριο και σε μάρκες. Για τους Μαύρους Αμερικανούς σήμαινε το να ζουν και να ντύνονται με τόλμη, υπερβαίνοντας κοινωνικούς περιορισμούς και δηλώνοντας την παρουσία τους. Δίνοντας τη δική τους ερμηνεία σε κυρίαρχα στυλ, οι γυναίκες φορούσαν γούνες και φορέματα με χάντρες, ενώ οι άνδρες πειραματίζονταν με ραμμένα υφάσματα,, δίχρωμα παπούτσια oxfords και σιλουέτες.

Ένα στυλ που προέκυψε από την Αναγέννηση του Χάρλεμ και συνδέεται άμεσα με το Dandyism ήταν το zoot suit: κοστούμια με φαρδιά παντελόνια ψηλής μέσης και oversized σακάκια με μεγάλα πέτα. Το zoot suit υιοθετήθηκε γρήγορα από Μεξικανο-Αμερικανούς και Φιλιππινο-Αμερικανούς στο Λος Άντζελες. Το 1943, στρατιώτες και αστυνομικοί επιτέθηκαν σε Μαύρους, Μεξικανούς και Φιλιππινέζους άνδρες σε επεισόδια γνωστά ως Zoot Suit Riots. Το στυλ ζει μέχρι σήμερα στις gender-fluid δημιουργίες του σχεδιαστή Willy Chavarria.