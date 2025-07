«So tell me what you realy realy want... » αν δεν είναι μια ποδοσφαιρική φανέλα των Spice Girls;

Γιορτάζοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο φεστιβάλ και ποδόσφαιρο και με άκρως νοσταλγικά '90s vibes, η Admiral κυκλοφόρησε μια ποδοσφαιρική φανέλα που «παντρεύει» την pop κουλτούρα και την athleisure αισθητική με τον καλύτερο τρόπο.

Οι Spice Girls ήταν κάτι περισσότερο από ένα pop συγκρότημα και η νέα συνεργασία με την Admiral είναι η υπενθύμιση πως η γυναικεία ενδυνάμωση ήταν είναι και θα είναι απαραίτητη. Άλλωστε, το συγκρότημα κατάφερε να αλλάξει τις αντιλήψεις και την κουλτούρα μιας ολόκληρης - και όχι μόνο- γενιάς.

Προς τιμήν λοιπόν, τόσο των Spice Girls, όσο και της Admiral, αυτή η limited edition ποδοσφαιρική φανέλα συνδυάζει την αθλητική κληρονομιά του brand με την αξέχαστη ενέργεια που είχαν φέρει στα '90s οι Spice Girls, στο σήμερα.

Spice Girls x Admiral: Η νέα ποδοσφαιρική φανέλα που υμνεί την athleisure αισθητική και την pop κουλτούρα των ΄90s

Εμπνευσμένη από το εμβληματικό άλμπουμ «Spiceworld», το μπλουζάκι έχει ένα έντονο χρωματιστό ριγέ μοτίβο με ένα χαρακτηριστικό bold γραφικό με κουκκίδες. Ένα προσαρμοσμένο έμβλημα κοντά στη λαιμόκοψη παραπέμπει στο δεύτερο studio album του συγκροτήματος, ενώ το μαύρο logo «SPICE GIRLS» εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Admiral, είτε είστε φανατική φαν των Spice Girls είτε λάτρης του ποδοσφαίρου με αγάπη για τις πρωτότυπες ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, αυτό το limited esition item πρέπει να μπει σίγουρα στη συλλογή σου αφού αποτελεί ζωντανό φόρο τιμής στην ατομικότητα, τη δύναμη και τη βρετανική δημιουργικότητα.

Τέλος, για την καμπάνια αξίζει επίσης να πούμε πως στην παραγωγή δούλεψαν μόνο γυναίκες ενώ κάθε μοντέλο είναι ένα ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τη συνεργασία αυτή η φιλοσοφία της γυναικείας ενδυνάμωσης αποδεικνύεται έμπρακτα.