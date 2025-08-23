«Grand Prix Photography & Sustainability 2025»: Μια έκθεση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μόδα

Στο Παρίσι, στο κατάστημα Printemps, μια υπόσχεται να μας κάνει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μόδα, τη φωτογραφία και το μέλλον της βιωσιμότητας

Μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμη ενδιαφέρουσας σεζόν της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ο έβδομος όροφος του εμβληματικού πολυκαταστήματος Printemps στο Boulevard Haussmann άλλαξε πνοή.



Στις αρχές του Ιουλίου το κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του σε μια νέα έκθεση που αφήνει πίσω της τη φαντασία και στρέφεται στην ουσία. Ανάμεσα σε ρούχα εποχής και ανακυκλωμένα items, η έκθεση με τίτλο «Grand Prix Photography & Sustainability 2025» έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα- τουλάχιστον αυτό επιχειρεί να κάνει.

Μια έκθεση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μόδα

Από 73 συμμετοχές παγκοσμίως, τέσσερα έργα ξεχώρισαν. Μεταξύ των έργων είναι εκείνο του Flama, του οποίου η σειρά «Look Again» αντλεί έμπνευση από την προσωπική μνήμη και τη συλλογική κληρονομιά. Συνεργαζόμενος με άλλους δημιουργούς από τη γενέτειρά του, τη Βενεζουέλα, ο Flama επανερμηνεύει υπάρχοντα έργα τέχνης και τα μετατρέπει σε κομμάτια που μπορορύν να φορεθούν.



Ο Αμερικανός φωτογράφος Jeff Rich από την άλλη ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η σειρά του «Yield» αποτυπώνει τα σημάδια που έχει αφήσει η βιομηχανική εξόρυξη στα ορυχεία της Μοντάνα.

Επίσης, ο Just Willis, με κολάζ, διερευνά τον πολιτισμικό αποπροσανατολισμό και τα ιστορικά τραύματα, συνδυάζοντας αναφορές από την αρχαία Ρώμη και την Αμερική.

Instagram/eyesontalents





Τέλος, η Clara Chichin από τη Γαλλία επαναπροσδιορίζει το πάρκο της πόλης όχι ως χώρο απόδρασης, αλλά αντίστασης. Οι εικόνες της αιχμαλωτίζουν τα πάρκα ως ήσυχα καταφύγια, που χωρούν την ηρεμία και τη σύγκρουση ταυτόχρονα.

Instagram/@eyesontalents

Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Vittoria Matarrese, θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου στον έβδομο όροφο του Printemps Paris και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο κατάστημα της Νέας Υόρκης.

