Orizzonti/Rosso: Όταν η τέχνη και η μόδα συναντούν το σαγηνευτικό κόκκινο του Valentino
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
27 Αυγούστου 2025
Με επίκεντρο το σαγηνευτικό κόκκινο χρώμα του Valentino Garvani, η έκθεση αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ έργων τέχνης και των εμβληματικών δημιουργιών του Valentino, παρουσιάζοντας το «Valentino Red» ως την απόλυτη εικαστική και ενδυματολογική δήλωση.
Με μια παρουσίαση ογδόντα σπουδαίων έργων, η έκθεση διερευνά τις πολλαπλές νοηματικές διαστάσεις του κόκκινου: από την αρχέγονη έντασή του ως την ποιητική του δύναμη.
Το κόκκινο είναι το πρώτο χρώμα που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, και από την αρχαιότητα έως σήμερα διατηρεί έναν κυρίαρχο ρόλο, συμβολίζοντας πάθη, εξουσία, ομορφιά και εσωτερική ένταση και, στην περίπτωση της έκθεσης το κόκκινο δεν είναι απλώς και μόνο μια αισθητική επιλογή, αλλά μια εσωτερική δύναμη που διαμορφώνει πολιτισμικές και προσωπικές ταυτότητες.
Orizzonti/Rosso: Όταν η τέχνη και η μόδα συναντούν το σαγηνευτικό κόκκινο του Valentino
Στην καρδιά αυτής της εμπειρίας βρίσκεται ο Valentino Garavani, ο οποίος κατάφερε να επαναπροσδιορίσει το κόκκινο με τη δική του μοναδική καλλιτεχνική υπογραφή. Για πέντε δεκαετίες, σε κάθε συλλογή του υπήρχε τουλάχιστον ένα κόκκινο φόρεμα, ένα εμβληματικό item- καθρέπτη της ουσίας της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.
Καθώς ο επισκέπτης προχωρά στην έκθεση, κάθε διάσταση του κόκκινου ξεδιπλώνεται, από την επιφάνειά του έως τα βαθύτερα νοηματικά επίπεδά του, αποκαλύπτοντας την ομορφιά, την ταυτότητα, το συναίσθημα, τη δύναμη, και τον συναισθηματικό δεσμό του οίκου με αυτό.
Η έκθεση Orizzonti/Rosso φιλοξενείται στον νέο εκθεσιακό χώρο Piazza Mignanelli 23, έναν χώρο που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti και θα διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.
Διαβάζονται Τώρα
- Όσοι έχουν υψηλό EQ χρησιμοποιούν αυτή την απλή ερώτηση για να σκέφτονται καθαρότερα και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά και τη ζωή
- Η Ντούα Λίπα με κατακόκκινο, διάφανο και αποκαλυπτικό φόρεμα γιορτάζει τα 30
- Η παγίδα του overthinking: 4 ψέματα που πιστεύουν συχνά όσοι υπεραναλύουν τα πάντα, σύμφωνα με την ψυχολογία