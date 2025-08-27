Η έκθεση Orizzonti/Rosso που φιλοξενείται στη Ρώμη, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που ταξιδεύει τον επισκέπτη σε έναν κόσμο όπου η τέχνη και η μόδα συνυπάρχουν με απόλυτη αρμονία

Με επίκεντρο το σαγηνευτικό κόκκινο χρώμα του Valentino Garvani, η έκθεση αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ έργων τέχνης και των εμβληματικών δημιουργιών του Valentino, παρουσιάζοντας το «Valentino Red» ως την απόλυτη εικαστική και ενδυματολογική δήλωση.

Με μια παρουσίαση ογδόντα σπουδαίων έργων, η έκθεση διερευνά τις πολλαπλές νοηματικές διαστάσεις του κόκκινου: από την αρχέγονη έντασή του ως την ποιητική του δύναμη.





Το κόκκινο είναι το πρώτο χρώμα που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, και από την αρχαιότητα έως σήμερα διατηρεί έναν κυρίαρχο ρόλο, συμβολίζοντας πάθη, εξουσία, ομορφιά και εσωτερική ένταση και, στην περίπτωση της έκθεσης το κόκκινο δεν είναι απλώς και μόνο μια αισθητική επιλογή, αλλά μια εσωτερική δύναμη που διαμορφώνει πολιτισμικές και προσωπικές ταυτότητες.

Orizzonti/Rosso: Όταν η τέχνη και η μόδα συναντούν το σαγηνευτικό κόκκινο του Valentino

Στην καρδιά αυτής της εμπειρίας βρίσκεται ο Valentino Garavani, ο οποίος κατάφερε να επαναπροσδιορίσει το κόκκινο με τη δική του μοναδική καλλιτεχνική υπογραφή. Για πέντε δεκαετίες, σε κάθε συλλογή του υπήρχε τουλάχιστον ένα κόκκινο φόρεμα, ένα εμβληματικό item- καθρέπτη της ουσίας της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Καθώς ο επισκέπτης προχωρά στην έκθεση, κάθε διάσταση του κόκκινου ξεδιπλώνεται, από την επιφάνειά του έως τα βαθύτερα νοηματικά επίπεδά του, αποκαλύπτοντας την ομορφιά, την ταυτότητα, το συναίσθημα, τη δύναμη, και τον συναισθηματικό δεσμό του οίκου με αυτό.





Η έκθεση Orizzonti/Rosso φιλοξενείται στον νέο εκθεσιακό χώρο Piazza Mignanelli 23, έναν χώρο που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti και θα διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο.

