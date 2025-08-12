Τι συνέβη με την Adidas και τον Willy Chavarria; To νέο παπούτσι που έφερε κατηγορίες για πολιτιστική ιδιοποίηση

Μετά την κυκλοφορία ενός νέου σχεδίου παπουτσιού ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Willy Chavarria, και η Adidas Originals, κατηγορούνται για πολιτιστική ιδιοποίηση

«Πέτρα του σκανδάλου» είναι το μοντέλο «Oaxaca Slip-On», ένα παπούτσι εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά σανδάλια huaraches των Ιθαγενών της Οαχάκα στο Μεξικό.



Όπως αναφέρεται στο BBC, η έντονη αντίδραση προήλθε από πολιτιστικούς φορείς αλλά και από την ίδια τη μεξικανική κυβέρνηση, με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να δηλώνει δημόσια πως «μεγάλες εταιρείες συχνά οικειοποιούνται προϊόντα, ιδέες και σχέδια των Ιθαγενών κοινοτήτων» προσθέτοντας επίσης ότι εξετάζονται οι νομικές ενέργειες με σκοπό να προστατευτούν οι πολιτιστικές κληρονομιές των κοινοτήτων αυτών.

Τι συνέβη με την Adidas και τον Willy Chavarria; Οι κατηγορίες για πολιτιστική ιδιοποίηση

Το νέο μοντέλο, όπως αναγράφεται κατασκευάστηκε στην Κίνα χωρίς καμία επίσημη συνεργασία ή αναγνώριση προς τους δημιουργούς του αρχικού σχεδίου. Η υφυπουργός Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Μεξικού, Μαρίνα Νούνιεζ, καταδίκασε το γεγονός σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο πλευρό της Προέδρου, ενώ έκανε γνωστό πως η Adidas έχει ήδη επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές για να συζητηθεί το ενδεχόμενο αποζημίωσης των πληγέντων κοινοτήτων.

🔴🔴 ¡Arranca la conferencia #mañanera con la presidenta @Claudiashein!



La acompañan Mónica Fernández, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural pic.twitter.com/d04W6BJuBI — xevt - xhvt (@xevtfm) August 8, 2025

Έπειτα από τις αντιδράσεις ο σχεδιαστής ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας: «Ειλικρινά λυπάμαι που το σχέδιο του παπουτσιού δεν αναπτύχθηκε μέσα από ουσιαστική συνεργασία με την κοινότητα της Οαχάκα. Σκοπός μου ήταν να τιμήσω τον πλούσιο πολιτισμό και την καλλιτεχνική δύναμη της περιοχής».

Η Adidas, από την πλευρά της, σε δήλωση στο BBC, ανέφερε πως αναγνωρίζει και σέβεται την πολιτιστική αξία των Ιθαγενών του Μεξικού και πλέον το brand και ο σχεδιαστής έχουν αποσύρει τις διαφημιστικές εικόνες του προϊόντος από τα social meida, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Adidas ζήτησε συνάντηση με τις αρχές της Οαχάκα για να συζητηθούν τρόποι «επανόρθωσης της ζημιάς» και αποκατάστασης της σχέσης με τις τοπικές κοινότητες.

