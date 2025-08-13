Από την Τίλντα Σουίντον στην Ιρίνα Σάικ: Μια ματιά στα iconic κλικ του Sølve Sundsbø για το νέο ημερολόγιο της Pirelli

Το ημερολόγιο της Pirelli επιστρέφει το 2026 για την 52η έκδοσή του, αυτή τη φορά μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Sølve Sundsbø

Τα φωτογραφικά καρέ της νέας έκδοσης για το ημερολόγιο της Pirelli δεν είναι ένα ακόμη editorial καθώς ο Sundsbø δεν ακολουθεί μια αυστηρή θεματική γραμμή, αντιθέτως, εξερευνά έννοιες όπως η ελευθερία, η περιέργεια και η σύνδεση του ανθρώπου με τον χρόνο, τη φύση και τον χώρο.

Μια ματιά στα εμβληματικά κλικ του Sølve Sundsbø για το νέο ημερολόγιο της Pirelli



Με άκρως καλλιτεχνικές, fashion και artistic νότες, το project υπερβαίνει τα όρια του παραδοσιακού ημερολογίου και έχει σε πρωταγωνιστική θέση σπουδαία πρόσωπα των τεχνών, της μόδας, του αθλητισμού και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων οι Tilda Swinton, Venus Williams, Irina Shayk, Isabella Rossellini.

Αξίζει να αναφέρουμε πως, από το ‘64 μέχρι και σήμερα, το ημερολόγιο της Pirelli αποτυπώνει τη σύγχρονη κουλτούρα μέσα από τον φακό σπουδαίων φωτογράφων, με τη φετινή έκδοση να μην αποτελεί εξαίρεση.

@Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli @Photo credits: Instagram/@pirelli

Επαναπροσδιορίζει τα όρια της ομορφιάς, και της έκφρασης, με τη Venus Williams να φωτογραφίζεται μπροστά από φλόγες, τη Rossellini να ποζάρει ανάμεσα σε άνθη, την Tilda Swinton ανάμεσα λουλούδια και την Irina Shayk να αφήνεται στον άνεμο.