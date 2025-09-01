Όχι μόνο γίνεται μούσα του οίκου αλλά γίνεται η ίδια ο Karl Lagerfeld

Η Πάρις Χίλτον είναι η νέα πρωταγωνίστρια της νέας καμπάνιας Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 με τίτλο «From Paris With Love» του οίκου Karl Lagerfeld, και, όχι απλά είναι τώρα το πρόσωπο του οίκου αλλά μεταμορφώνεται η ίδια στον εμβληματικό σχεδιαστή.

Με έμπνευση από τη σειρά Karl Interviews Karl, η νέα καμπάνια ανοίγει ερωτήματα περί ταυτότητας, ενώ η ασπρόμαυρη αισθητική και οι αυστηρές γραμμές σίγουρα ξεχωρίζουν. Σε μία προσπάθεια ο οίκος να «παντρέψει» τις έννοιες του κλασικού και του σύγχρονου, της διαχρονικής κομψότητας με και της pop κουλτούρας, η Πάρις Χίλτον αποτελεί σίγουρα την ιδανική επιλογή.

H Πάρις Χίλτον ποζάρει αλά Karl Lagerfeld για τη νέα καμπάνια του οίκου

Την Πάρις Χίλτον σε αυτά τα εμβληματικά κλικ απαθανατίζει ο Chris Colls, με τις φωτογραφίες να είναι ασπρόμαυρες, με έντονες αντιθέσεις που δημιουργούν ένα μοναδικό artistic αποτέλεσμα αλλά και μια μινιμαλιστική αυστηρότητα που αποπνέει δυναμισμό.



Από τη μία η κλασική ραπτική του σχεδιαστή με τις tailored γραμμές και τα κλασικά παλτό και από την άλλη τα casual κομμάτια που παραπέμπουν στο streetwear, η νέα καμπάνια υπενθυμίζει και αναδεικνύει ταυτόχρονα την ευελιξία του οίκου ενώ η ίδια η Πάρις Χίλτον με το τολμηρό νέο της hair style, όχι μόνο γίνεται μούσα, αλλά γίνεται η ίδια ο Karl Lagerfeld.

Τέλος, ο οίκος για την καμπάνια Φθινόπωρο / Χειμώνας «From Paris With Love» έχει σχεδιάσει ένα έξυπνο στρατηγικό πλάνο με outdoor προβολές και ειδικές pop-up εκδηλώσεις. Τρανό παράδειγμα το fashion show στο Παρίσι που θα πραγματοποιηθεί 1η Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

