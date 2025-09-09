5 κοσμήματα από το i-D Fine Jewellery που πρέπει να αποκτήσεις σήμερα

Η ιδανική στιγμή για Jewellery shopping είναι τώρα!

Η νέα σεζόν είναι εδώ και πριν ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε τις τάσεις και να αποφασίζουμε τις αγορές των fashion items που θα μας συνοδεύσουν τη νέα χρονιά, ας επικεντρωθούμε σε κομμάτια που είναι διαχρονικά και αναβαθμίζουν την εικόνα μας παντού και πάντα: τα κοσμήματα. Ένα όμορφο κόσμημα είναι πάντα εκεί για να χαρίσει πολυτέλεια, θηλυκότητα και κομψότητα σε κάθε μας εμφάνιση και γι΄ αυτό αποτελεί την ιδανική αγορά αν θέλουμε να επενδύσουμε σε κάτι που ποτέ δεν θα μας απογοητεύσει και δεν θα χάσει την αίγλη του. Εμείς κάναμε την έρευνά μας και καταλήξαμε στον αγαπημένο μας προορισμό κοσμημάτων που δεν είναι άλλος από το i-D Fine Jewellery.

To i-D Fine Jewellery αποτελεί μια αστείρευτη πηγή κοσμήματος με δημιουργίες Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών και την επιμέλεια της εμπνευσμένης, έμπειρης επιχειρηματία, Ειρήνης Ντέρου. Τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης γενιάς design συναντώνται εκεί, με τα καταξιωμένα brands διεθνούς εμβέλειας να συνυπάρχουν με τους ανερχόμενους σχεδιαστές με βαθιά καινοτόμο στιλ και όλοι μαζί να μας προσκαλούν να βρούμε ανάμεσα στις δημιουργίες τους τα ιδανικά για εμάς κοσμήματα, είτε στα φυσικά καταστήματα, είτε online. Είκοσι Έλληνες και 22 διεθνείς jewel designers από την Δανία και την Ιταλία, τον Λίβανο και τον Καναδά , τη Γαλλία, την Αγγλία αλλά και την Βραζιλία δημιουργούν έναν ναό κοσμηματοποιίας στο i – D Fine Jewellery, αφηγούμενοι ο καθένας την ιστορία του και διασταυρώνοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και ταλέντα. Από αυτόν τον ναό, λοιπόν, αξίζει να έχουμε και εμείς τη δική μας μοναδική δημιουργία στη συλλογή μας.

Τα 5 κοσμήματα που ξεχωρίσαμε για αυτή τη σεζόν είναι τα εξής:





Opal Bouclier Ring από Elie Top

Για τις πιο ροκ προσωπικότητες και για όσες θέλουν να κάνουν το δικό τους statement μέσα από την επιλογή δαχτυλιδιών, ο μοναδικός Elie Top αποτελεί ιδανική επιλογή. Ο σχεδιαστής που έκανε το ντεμπούτο του με σχέδια για τον οίκο Saint Laurent και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο πολυσυζητημένους στον χώρο του κοσμήματος, δημιουργεί ένα αριστούργημα σε κίτρινο χρυσό και 22 διαμάντια που υπόσχονται να μην περάσουν απαρατήρητα.

Αποκτήστε το εδώ.





Round Trip Bracelet από Charlotte Chesnais

Κάτι παραπάνω από ένα απλό βραχιόλι, μια πρόταση για κάθε μέρα και για κάθε νύχτα που μπορεί να αλλάξει και το πιο Basic outfit και να του δώσει elegance. Το συγκεκριμένο βραχιόλι που οραματίστηκε η διακεκριμένη Γαλλίδα σχεδιάστρια, επαναπροσδιορίζει τον μινιμαλισμό στα μέταλλα, με μία συλλογή που θυμίζει μικρά γλυπτά. Ένα κόσμημα που μπορεί να κάνει το άσπρο πουκάμισο, το απλό denimwear ή το Little black dress μας να φαίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα μέσα στην απλότητά τους, ενώ συνδυάζεται εύκολα και με πιο έντονα και maximal looks.

Αποκτήστε τα εδώ.





Gold ring with Light Blue Sapphire από Ioanna Souflia

Η γεωμετρία, η συμμετρία και η λεπτομέρεια στα σχέδια της Ιωάννας Σουφλιά συναντούν πολύχρωμες πέτρες, με το αποτέλεσμα να καταπλήσσει. Τα αρχέγονα σχήματα μετατρέπονται με καλλιτεχνική μαεστρία σε κοσμήματα που μπορούμε να τα φοράμε όλη μέρα. Το 14K Yellow Gold δαχτυλίδι με τo Light Blue Sapphire 0.30 ct αποτελεί το ιδανικό δαχτυλίδι για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν βλέποντας το χρώμα της θάλασσας στο χέρι μας κάθε μέρα. Συνδυάζεται υπέροχα και με τα υπόλοιπα δαχτυλίδια της συλλογής, για να πιο ιδιαίτερα looks και ring plays.

Αποκτήστε το εδώ.



Medusa’s Tale Diamond Pink Tourmaline Single Hooping Earring από Alkemaya

Για όσες αγαπούν τα παιχνίδια με τα σκουλαρίκια, τις εναλλαγές των υλικών και των χρωμάτων και τις πολλές προσθήκες μικρών και μεγαλύτερων στοιχείων, η Alkemaya ή κατά κόσμον Δάφνη Τσιτσιλιάνη έχει υπέροχες προτάσεις σε χρυσό, σμαράγδια, τουρμαλίνα αλλά και αμέθυστο. Το συγκεκριμένο σκουλαρίκι, σε 14Κ κίτρινο χρυσό και με brilliant cut diamonds 0.30carats και pink tourmaline 0,9carats, μπορεί να σταθεί μόνο του ή μαζί με πολλά ακόμη χαρίζοντας την έμπνευση του από την φύση και τις τέχνες και αναβαθμίζοντας την εικόνα μας με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Αποκτήστε το εδώ.





Diamond and Emerald Lariat από Alexia Gryllaki

Ένα minimal και ταυτόχρονα πολύ εντυπωσιακό κολιέ από την πολυβραβευμένη σχεδιάστρια Alexia Gryllaki μπαίνει στη συλλογή μας για να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές περιστάσεις, κλέβοντας πάντα τις εντυπώσεις. Σε 18K Yellow Gold, 11.20 gr και Colorless Diamonds: 0.35 ct, Emeralds: 1.00 ct, αυτό το μοναδικό δημιούργημα γίνεται το αγαπημένο μας κομμάτι για πρωινές εμφανίσεις φορεμένο μπροστά και θηλυκά looks με ελκυστική πλάτη φορεμένο προς τα πίσω.

Αποκτήστε το εδώ.

