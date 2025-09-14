Ακροβατεί μεταξύ τέχνης, μόδας με μια διακριτική προκλητικότητα

Μετά το πολυσυζητημένο show του στο Παρίσι, ο Duran Lantink παρουσιάζει την καμπάνια του για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, με τίτλο «Duranimal», συνεχίζοντας τη διαρκή του αναζήτηση στα όρια της μόδας και της πρόκλησης.

Η νέα καμπάνια του Ολλανδού σχεδιαστή, με τις φωτογραφίες να είναι αποτέλεσμα του θρυλικού Juergen Teller, και τη στιλιστική επιμέλεια της Jodie Barnes, φέρνει στο προσκήνιο ένα σκηνικό όπου το ανθρώπινο και το ζωώδες συγκρούονται και συνυπάρχουν.

Με βασικά πρόσωπα τα μοντέλα Alex Consani και Leon Dame, οι εικόνες εκτυλίσσονται σε φυσικά και υδάτινα τοπία, δημιουργώντας ένα σκηνοθετημένο περιβάλλον που αποτυπώνει την ουσία της συλλογής.

Στη νέα καμπάνια του Duran Lantink με τίτλο «Duranimal» το ανθρώπινο και το ζωώδες συγκρούονται και συνυπάρχουν

«Το Duranimal εξετάζει τα όρια μεταξύ ανθρώπου και ζώου, ενστίκτου, ομορφιάς και θεάματος», αναφέρει το brand.

Ο avant- grande σχεδιαστής που αναλαμβάνει στον Jean Paul Gaultier, στην πασαρέλα του FW25, o Lantink είχε ήδη δείξει την πρόθεσή του να απομακρυνθεί από τις χαρακτηριστικές του φόρμες, επιλέγοντας πιο λιτές γραμμές και πολυεπίπεδο layering σε ένα τοπίο που φλερτάρει διαρκώς με το χάος και τη θεατρικότητα, όπως μόνο εκείνο ξέρει να κάνει τόσο καλά.

Στην καμπάνια, ο Leon Dame με body paint ζέβρας, ένα μικροσκοπικό εσώρουχο και thigh-high και η Alex Consani με snakeskin printed φόρεμα και over the knee μπότες ποζάρουν αμφισβητώντας ευθέως τα όρια μεταξύ μόδας και performance.