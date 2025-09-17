Ο οίκος Christian Louboutin «καλωσορίζει» μία νέα εποχή με τον Τζέιντεν Σμιθ να αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου δημιουργικού διευθυντή για τις ανδρικές συλλογές

Ο 27χρονος τραγουδιστής και ηθοποιός, γιος του ηθοποιού Γουίλ Σμιθ, πρόκειται να ξεκινήσει επίσημα τα νέα του καθήκοντα, με την πρώτη του συλλογή να παρουσιάζεται τον Ιανουάριο, κατά την ανδρική εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

«Όταν πρωτογνώρισα τον Τζέιντεν, είδα σε αυτόν ένα φυσικό κατάλληλο για το Maison, ο κόσμος του είναι πλούσιος και πολυδιάστατος, το στυλ και η πολιτιστική του ευαισθησία εμπνέουν»

Christian Louboutin

«Ένιωσα ότι με τη δημιουργική του κατεύθυνση η ανδρική μας συλλογή θα εξελισσόταν με συναρπαστικό και δυναμικό τρόπο. Αισθάνεται σαν την τέλεια προσθήκη στη δημιουργική μας ομάδα και ανυπομονώ πραγματικά να διασκεδάσω δουλεύοντας μαζί του στις ανδρικές συλλογές μας» αναφέρει ο

Ο Τζέιντεν Σμιθ είναι ο πρώτος creative director της ανδρικής σειράς του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ θα αναλάβει τη δημιουργία τεσσάρων συλλογών ετησίως, με κύριο μέλημα τα υποδήματα, τα δερμάτινα είδη και τα ανδρικά αξεσουάρ. Παράλληλα θα επιβλέπει και τις καμπάνιες του οίκου, τα events και τις βιωματικές εμπειρίες γύρω από το brand.

«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», ανέφερε σε συνέντευξή του ο νεαρός καλλιτέχνης. «Ο Christian έχει προσφέρει τόσα πολλά στον οίκο. Νιώθω το βάρος της ευθύνης, αλλά και μια απίστευτη ευκαιρία να εξελίξουμε μαζί το ανδρικό τμήμα του brand».

Christian Louboutin

Φυσικά το νέο όνομα του creative director για την ανδρική συλλογή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο JΤζέιντεν Σμιθ έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό γύρω από τον χώρο της μόδας ως συνιδρυτής του streetwear brand MSFTSrep ενώ έχει συνεργαστεί στενά και με τη New Balance σε ρόλο ambassador και δημιουργού. Η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα εντελώς νέο δημιουργικό κεφάλαιο για τον οίκο που στόχο έχει να αυξήσει τις πωλήσεις του στο ανδρικό κοινό αλλά και να φέρει μια φρέσκια ματιά στις δημιουργίες του.



Christian Louboutin



Η capsule συλλογή του Smith θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως σε επιλεγμένες boutique και στο ChristianLouboutin.com τον Ιανουάριο ενώ ολόκληρη η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα τον Μάιο.

