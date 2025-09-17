Από την NYFW στην καθημερινότητά μας - Το αξεσουάρ που θα γίνει η τάση της χρονιάς

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μπορεί να ολοκληρώθηκε, άφησε όμως πίσω της άφθονο fashion υλικό για έμπνευση

Από τις εντυπωσιακές street style εμφανίσεις που «πρόδωσαν» τις επόμενες μεγάλες τάσεις μέχρι τις συλλογές των μεγαλύτερων οίκων μόδας, το στιλ του 2026 αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται και ένα απροσδόκητο αξεσουάρ ξεχώρισε όσο κανένα άλλο.



Ο λόγος για το μενταγιόν-πορτοφόλι, ένα κομμάτι που έκανε δειλά την εμφάνισή του μέσα στο 2025, συνδυασμένο κυρίως με casual σύνολα, προσθέτοντας μια νότα κομψότητας ακόμη και στις πιο basic εμφανίσεις και τώρα, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για την Άνοιξη 2026, το μενταγιόν-πορτοφόλι επέστρεψε δυναμικά, ανανεωμένο και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής.

Tο απροσδόκητο αξεσουάρ που είδαμε στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης



Ο Michael Kors παρουσίασε τις εκδοχές του, μικρά, μενταγιόν πορτοφόλια που λειτουργούν σαν κομψές εναλλακτικές της τσάντας, ιδανικά για ταξίδια, εξόδους ή ακόμα και καθημερινές μετακινήσεις.



Η Tory Burch πρότεινε μία πιο ρομαντική εκδοχή, με μενταγιόν που θυμίζουν φυλαχτά, διακοσμημένα με χάντρες και ημιπολύτιμους λίθους ενώ ο οίκος Coach έδωσε μια πιο avant-garde προσέγγιση με αφαιρετικά σχέδια και υφές.

Γιατί είναι το trend που θα κυριαρχήσει; Το μενταγιόν-πορτοφόλι «απαντά» τέλεια στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας που αναζητά την ευελιξία την κομψότητα και την άνεση σε ένα μόνο κομμάτι.



Οι oversized τσάντες μπορεί να έχουν ακόμα τη γοητεία τους, όμως συχνά δυσκολεύουν την κίνηση, σωστά; Για αυτό λοιπόν και τα μενταγιόν-πορτοφόλια θα κυριαρχήσουν αφού είναι ελαφριά, ευκολοφόρετα και το σημαντικότερο συνδυάζονται με τα πάντα. Εσύ θα το προσθέσεις στη συλλογή σου;

