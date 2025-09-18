Oscar de la Renta: Αποχωρούν μετά από 9 χρόνια οι δημιουργικοί διευθυντές, Laura Kim και Fernando Garcia

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας μοιάζει σαν να «παίζουν» μουσικές καρέκλες, με αποχωρήσεις, αλλαγές συμβολαίων και τις ανακατατάξεις που επιδέχονται τα δημιουργικά τμήματά τους, με την πιο νέα ανακοίνωση του Oscar de la Renta να αποτελεί «πλήγμα»

Ο οίκος Oscar de la Renta, έπειτα από 9 χρόνια συνεργασίας, χωρίζει τους δρόμους του με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, Laura Kim και Fernando Garcia, με το δίδυμο να αποχωρεί ώστε να επικεντρωθεί στη Monse, τη δική του ετικέτα, την οποία δημιούργησαν το 2015.

Οι δυο τους ηγούνται του οίκου από το 2016, όταν διαδέχθηκαν τον Peter Copping, με τη θητεία τους να τους καθιστά τους μακροβιότερους σχεδιαστές στον οίκο.

Η τελευταία συλλογή τους για τον οίκο Oscar de la Renta θα είναι για το Φθινόπωρο του 2026 και θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο και, παρά την ανακοίνωση αποχώρησής τους δεν έχει αποκαλυφθεί το πρόσωπο που θα τους διαδεχθεί.

«Με βαριά καρδιά, η Laura και εγώ θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ολοκληρώνουμε την παρουσία μας στον οίκο Oscar de la Renta τον επόμενο Φεβρουάριο και μετά θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στον Monse», έγραψε ο Γκαρσία, σε σχετική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, και συνέχισε:

«Έχουμε περάσει τη μισή μας ζωή δουλεύοντας με τις απίστευτες ομάδες εκεί, καθώς και με την αγαπημένη οικογένεια de la Renta. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε με πολλή σκέψη και, ενώ είναι λυπηρό, είναι επίσης συναρπαστικό για όλους να ξεκινήσουμε νέα κεφάλαια του χρόνου. Η Laura και εγώ έχουμε μόνο μαγικές αναμνήσεις και απίστευτη ευγνωμοσύνη σε όλους στην εταιρεία».





