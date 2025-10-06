Ο Ralph Lauren ανοίγει τις πόρτες του στο πρώτο του Polo Bar στο Λονδίνο

Το Λονδίνο θα αποκτήσει επιτέλους το δικό του Polo Bar, ένα «στέκι» υψηλής γαστρονομίας στη διεύθυνση 1 Hanover Square

Ο Ralph Lauren μετρά χρόνια που έχει «επενδύσει» και στον χώρο της εστίασης με μεγάλη μάλιστα επιτυχία. Διαθέτει άλλωστε πέντε εστιατόρια, στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Σικάγο, το Μιλάνο και το Τσενγκντού της Κίνας, ενώ παράλληλα έχει περισσότερα από 40 Ralph's Coffee σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, ένα ακόμη σημείο συνάντησης για την ελίτ της υψηλής γαστρονομίας και της μόδας, που θα συνδυάζει τη μοναδική αισθητική του οίκου, με design εμπνευσμένο από το αμερικανικό στιλ, δερμάτινα και ξύλινα στοιχεία αλλά και έργα τέχνης με θέμα την ιππασία, πρόκειται να «βρει» τη θέση του στο Λονδίνο.

Polo Bar Paris

Ο Ralph Lauren ανοίγει τις πόρτες του στο πρώτο Polo Bar στο Λονδίνο

Το εστιατόριο θα ανοίξει τις πόρτες του το 2028 με το σημείο να μην είναι καθόλου τυχαίο. Η πλατεία Hanover Square, που ονομαζόταν παλαιότερα Vogue House, ήταν η έδρα της Condé Nast UK για 75 χρόνια, μέχρι τα τέλη του 2023.

Βασιζόμενο στη διεθνή αναγνώριση του The Polo Bar Ralph Lauren, το οποίο άνοιξε στη Νέα Υόρκη το 2015 και γρήγορα έγινε hot spot της πόλης, το κατάστημα στο Λονδίνο θα αναδείξει τη χαρακτηριστική γοητεία και κομψότητα του οίκου, με τον μοναδικό του τρόπο.

«Πάντα με εμπνέει η ιδιαίτερη γοητεία και κληρονομιά του βρετανικού τρόπου ζωής. Υπάρχει μια αβίαστη χάρη που έχει τις ρίζες της σε αιώνες παράδοσης - ένα μείγμα διαχρονικής κομψότητας, διακριτικής ευκολίας και φυσικής κομψότητας»

«Αυτή η τέλεια ισορροπία φινέτσας και ζεστασιάς, και η άνεση του να κάθεσαι γύρω από ένα τραπέζι απολαμβάνοντας ένα γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα, είναι αυτό που σήμαιναν πάντα για μένα τα εστιατόριά μου», δήλωσε, όπως διαβάζουμε στο WWD, ο πρόεδρος και επικεφαλής creative director της Ralph Lauren Corp.