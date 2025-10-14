O Jonathan Anderson «έριξε» το πολυαναμενόμενο drop του JW Anderson – Οι διαφορές με τη συλλογή του οίκου Dior

Ποια συλλογή λάτρεψες περισσότερο;

Ο Jonathan Anderson, μόλις δύο εβδομάδες από την πρώτη του γυναικεία συλλογή για τον οίκο Dior η οποία παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, είναι ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά, για το δικό του brand, το JW Anderson.

Ο σχεδιαστής δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τα πρώτα κομμάτια της επερχόμενης συλλογής του για το 2026 και φυσικά, εκτός από το ότι ενθουσίασε το κοινό του, δεν μοιάζει σε τίποτα με όσα σχεδίασε για τον οίκο Dior.

O Jonathan Anderson «έριξε» το πολυαναμενόμενο drop του JW Anderson

Από slippers εμπνευσμένα από φύλλα και υφασμάτινες τσάντες από πλεγμένo ρατάν, μέχρι charms σε σχήμα φρούτων και εντόμων και τσάντες με χάντρες, η νέα του συλλογή χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικη, ευρηματική και γεμάτη χιούμορ αισθητική, όλα εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δημιουργικό σύμπαν του Anderson.

Ενώ η δουλειά του για τον οίκο Dior φάνηκε να εξερευνά τη σιωπηλή κομψότητα, η επιστροφή του για το drop του JW Anderson εξερευνά σίγουρα ένα νέο σύμπαν, γεμάτο χρώματα και υφές.

Οι διαφορές μεταξύ JW Anderson και Dior

Η συλλογή υψηλής ραπτικής που είδαμε στην πόλη του Φωτός, τίμησε τους κομψούς κώδικες της Dior, συνδυάζοντας τη μινιμαλιστική αισθητική με την απαλή αρχιτεκτονική των γραμμών, ενώ το JW Anderson drop φαίνεται από την πρώτη κιόλας ματιά πως αποπνέει ζωντάνια, με έντονα το φαντασιακό στοιχείο και τον παιδικό αυθορμητισμό.

Σαν να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον εκλεπτυσμένο ρομαντισμό του Dior και την πιο «ελεύθερη» δημιουργικότητα του δικού του οίκου Jonathan Anderson αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η μόδα μπορεί να είναι και τέχνη και παιχνίδι.

Πάντως, όσο διαφορετικά κι αν είναι τα projects του, η υπογραφή του παραμένει ανεξίτηλη. Είναι τολμηρή, ποιητική και φυσικά μοναδική.



